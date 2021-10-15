МИД Кабо-Верде: У Украины нет шансов добиться экстрадиции Поклонской

Власти Кабо-Верде не станут экстрадировать из страны по просьбе Украины Наталью Поклонскую, которая заняла пост посла РФ. Об этом в пятницу сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Кабо-Верде.

"Нет, конечно, нет (шансов на экстрадицию - прим. "РГ")", - заявил источник.

Дипломат также подтвердил, что Киев связывался с властями островного государства по поводу экстрадиции Поклонской.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал о том, что украинская сторона обратилась к коллегам из Кабо-Верде по поводу деятельности Поклонской в Крыму.