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15.10.2021 20:30
Рубрика: В мире

МИД Кабо-Верде: У Украины нет шансов добиться экстрадиции Поклонской

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Кабо-Верде не станут экстрадировать из страны по просьбе Украины Наталью Поклонскую, которая заняла пост посла РФ. Об этом в пятницу сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Кабо-Верде.

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"Нет, конечно, нет (шансов на экстрадицию - прим. "РГ")", - заявил источник.

Дипломат также подтвердил, что Киев связывался с властями островного государства по поводу экстрадиции Поклонской.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал о том, что украинская сторона обратилась к коллегам из Кабо-Верде по поводу деятельности Поклонской в Крыму.

В мире Африка Кабо-Верде В мире экс-СССР Украина

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