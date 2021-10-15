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15.10.2021 11:56
Рубрика: Власть

МИД РФ: Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте

Текст: Дмитрий Кулемякин
Фото: REUTERS/Mohamed Azakir Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Российские граждане не получили ранений во время стрельбы, которая произошла в столице Ливана. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

Фото: STR / AFP
Следствие назвало три возможные причины взрыва в порту Бейрута

"Посольство России в Бейруте сообщило, что российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Дипломаты также выразили соболезнования родным погибших.

Отмечается, что российская сторона выражает обеспокоенность в связи с "ростом политической напряженности в Ливане". "Призываем всех ливанских политиков к проявлению сдержанности и благоразумия", - подчеркнули в МИД.

В четверг в столице Ливана шиитские движения организовали митинг. Они требовали отставки судьи Тарека Битара, который руководит работой комиссии, расследующей прошлогодний взрыв в порту Бейрута. Во время митинга неизвестные открыли огонь по мирным гражданам. По последним данным, семь человек погибли, более 30 получили ранения. В город была введена военная техника, армии был отдан приказ стрелять по любому вооруженному человеку.

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