МИД РФ: Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте

Российские граждане не получили ранений во время стрельбы, которая произошла в столице Ливана. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

"Посольство России в Бейруте сообщило, что российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Дипломаты также выразили соболезнования родным погибших.

Отмечается, что российская сторона выражает обеспокоенность в связи с "ростом политической напряженности в Ливане". "Призываем всех ливанских политиков к проявлению сдержанности и благоразумия", - подчеркнули в МИД.

В четверг в столице Ливана шиитские движения организовали митинг. Они требовали отставки судьи Тарека Битара, который руководит работой комиссии, расследующей прошлогодний взрыв в порту Бейрута. Во время митинга неизвестные открыли огонь по мирным гражданам. По последним данным, семь человек погибли, более 30 получили ранения. В город была введена военная техника, армии был отдан приказ стрелять по любому вооруженному человеку.