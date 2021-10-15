Миллионер Дерст приговорен к пожизненному заключению за убийство в 2000 году

Суд в Лос-Анджелесе поставил точку в громком деле американского магната в сфере недвижимости Роберта Дерста. Его приговорили к пожизненному заключению за убийство близкой подруги Сьюзан Берман, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Los Angeles Times.

В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали Дерста виновным в убийстве третьей степени. В четверг, во время вынесения приговора, 78-летний миллионер не сказал ни слова, а его защита не пыталась ходатайствовать о смягчении наказания.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дерста" он ненароком признался в совершении нескольких убийств. "Что я сделал? Убил их всех", - сказал магнат, когда отошел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон. В марте того же года он был арестован.

Сьюзан Берман была застрелена в своем доме в Лос-Анджелесе в декабре 2000 года, когда она была готова рассказать полиции, как помогла скрыть убийство жены Дерста.