Минобороны РФ вызвало военного атташе США после инцидента с эсминцем

Вечером 15 октября в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

"Представителю вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также военному атташе указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.