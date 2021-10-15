Музей истории российской литературы отметит 100-летие

В пятницу, за два дня до формального 100-летия, в главном здании Музея истории российской литературы им. В.И. Даля на Зубовском бульваре прошло заседание оргкомитета по подготовке юбилея. Председатель оргкомитета - Сергей Нарышкин.

В начале встречи советник президента РФ по культуре Владимир Толстой зачитал приветствие от Владимира Путина. Глава государства подчеркнул: Россия гордится своими великими писателями, а коллекция музея поддерживается и пополняется подвижническими трудами его сотрудников.

Толстой напомнил, что Россия - бесспорный лидер по количеству литературных музеев, и очень хорошо, что они объединены в ассоциацию, возглавляемую директором ГМИРЛИ Дмитрием Баком.

Директор департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ Денис Молчанов рассказал, как Гослитмузей (так назывался музей истории российской литературы раньше) участвует в правительственной программе "Пушкинская карта".

Наконец, Бак рассказал о планах на будущее. Это, в первую очередь, создание выставочного центра "Десять веков российской словесности" в усадьбе Гагариных на Арбате и целый музейный "Морозовский квартал" - музей истории русского языка на основе первого московского особняка Морозовых в Подсосенском переулке на Покровке. "Сейчас экспонируется менее 1% имеющихся собраний, и при этом фонды занимают мемориальные пространства, - подчеркнул Бак. - А ключевая стратегия развития состоит в том, чтобы вывести фонды из мемориальных пространств".

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой признал, что слушает коллег в состоянии эйфории. Потому что помнит "горестную песнь", которая звучала под сводами Высоко-Петровского монастыря 27 лет назад: "Музею надо было выселяться, но куда и как?! И вот сегодня мы видим, как горестная песня становится ликующей. И это прекрасно, потому что история литературы и языка - фундамент любой нации".

В конце заседания Нарышкин предложил переформатировать оргкомитет в комитет по подготовке к 225-летию Даля. Предложение было единогласно принято.

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