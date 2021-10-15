В Мексике названы причины обрушения метромоста, унесшего жизни 26 человек

Ошибки, допущенные при строительстве, стали причиной обрушения участка эстакады 12-й линии метро столицы Мексики, произошедшего в мае. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры Мехико Улисес Лара, представляя доклад с итогами расследования катастрофы.

"Основной причиной, приведшей к обрушению, стали ошибки при строительстве", - заявил Лара, отметив, что именно поэтому дефекты нельзя было обнаружить при проверках после ввода линии в эксплуатацию. В ходе следствия также было установлено, что конструкция обуршилась менее чем за две секунды, пишет ТАСС.

Напомним, трагедия произошла у станции "Оливос" третьего мая. Два вагона рухнули с высоты около 10 метров. Тогда погибли 26 человек, десятки получили травмы.