Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов

Нефть марки Brent впервые за три года поднялась в цене выше 85 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Стоимость декабрьского фьючерса начала подниматься после открытия торгов, набрав к 10:54 мск 1,31% от предыдущего закрытия. Цена за баррель составила 85,1 доллара, однако потом произошла коррекция - Brent опустилась ниже отметки в 85 долларов.

Нефть WTI к этому часу выросла примерно на 0,7% и торгуется у отметки в 81 доллара за баррель.

Ранее в Международном энергетическом агентстве не исключили, что глобальная политика по декарбонизации экономики к середине столетия приведет к существенному падению цен на нефть. Согласно прогнозу, к 2030 году стоимость нефти в мире упадет до 36 долларов за баррель, к 2050 году - до 24 долларов.