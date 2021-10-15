Новак исключил связь газового кризиса в Европе с "Северным потоком-2"

Энергетический кризис в Европе не связан со скорым запуском газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Также он объяснил, почему Россия не увеличивает экспорт газа в европейские страны. По словам Новака, для этого европейские партнеры должны подать заявку, так как газ не может просто идти "на деревню дедушке".

"Будут дополнительные заявки, значит будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций", - отметил он в интервью Business FM.

Ранее Александр Новак назвал истинную причину газового кризиса в Европе. Это связано с желанием европейских стран увеличить объемы генерации электричества на основе возобновляемых источников энергии. Но этот процесс не был сбалансирован.