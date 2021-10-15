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15.10.2021 10:06
Рубрика: Экономика

Новак назвал причины скачка цен на газ в Европе

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

К росту цен на газ в Европе привело сочетание нескольких факторов, считает вице-премьер Александр Новак.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Цена газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров

Как он отметил, в прошлом году зима была холодной, что привело к увеличению использования газа и опустошению хранилищ. Потом последовало жаркое лето на фоне низкого производства энергии из других источников - незаполненности водохранилищ и недостатке ветра, что снова привело к увеличению потребления газа для выработки электроэнергии. Играли роль и другие факторы.

"И еще важный момент: резкий рост спроса по сравнению с 2020 годом за счет восстановления мировой экономики, которая в этом году, по оценкам экспертов, вырастет примерно на 5,5-6%", - отметил вице-премьер в беседе с "Business FM".

По словам Новака, сейчас европейский рынок обеспечен в полном объеме за счет импорта и собственной добычи, газ закачивается и в хранилища. Опасения у участников рынка вызывает минимальная заполненность хранилищ, и это тоже сказывается на ценах. С запуском газопровода "Северный поток-2" рост цен на газ в Европе никак не связан, добавил вице-премьер.

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