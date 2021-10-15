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Новый клип Адель собрал свыше 16 млн просмотров за 9 часов

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    15.10.2021, 11:33
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Adele Фото: youtube.com/ Adele
Фото: youtube.com/ Adele

На YouTube-канале певицы Адель (Adele) опубликован клип на песню Easy On Me.

Фото: youtube.com/ Пикник
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Видео в черно-белых тонах снял Ксавье Долан ("Это всего лишь конец света", "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"), который уже сотрудничал с певицей в 2015 году.

Адель выходит из дома с чемоданом, говорит с подругой по телефону, жалуясь на плохой сигнал, садится в машину с прицепом, груженым личными вещами, и уезжает. К концу видео в кадр возвращаются цвета, символизируя таким образом явное улучшение психологического состояния лирической героини после разрыва.

За девять часов клип собрал более 16 миллионов просмотров.

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