Новый клип Адель собрал свыше 16 млн просмотров за 9 часов

На YouTube-канале певицы Адель (Adele) опубликован клип на песню Easy On Me.

Видео в черно-белых тонах снял Ксавье Долан ("Это всего лишь конец света", "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"), который уже сотрудничал с певицей в 2015 году.

Адель выходит из дома с чемоданом, говорит с подругой по телефону, жалуясь на плохой сигнал, садится в машину с прицепом, груженым личными вещами, и уезжает. К концу видео в кадр возвращаются цвета, символизируя таким образом явное улучшение психологического состояния лирической героини после разрыва.

За девять часов клип собрал более 16 миллионов просмотров.