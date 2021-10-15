Путин принял участие в переписи населения онлайн

Перепись началась сегодня и продлится месяц, а в отдаленных регионах - до 20 декабря. Опираясь на ее данные, "государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография", - подчеркнул Путин.

Президент обратился к гражданам со словами, что "это не формальное дело", а представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, напомнил об обязанности оказывать помощь и поддержку тем, кто будет проводить эту работу, и волонтерам.