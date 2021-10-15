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15.10.2021 18:08
Рубрика: Происшествия

В Рязани суд арестовал отчима после ритуального убийства подростка

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего отчима, подозреваемого в ритуальном убийстве подростка. Решением суда он заключен под стражу на два месяца - до 10 декабря, сообщает пресс-служба суда.

Фото: СК РФ
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Ходатайство об аресте поддержали прокурор и мама погибшего мальчика. Подозреваемый и его адвокат не возражали, положившись на мнение суда.

Бывший 52-летний отчим погибшего подростка и его 29-летняя подруга из Подмосковья были задержаны по подозрению в свершении ритуального убийства. Мальчик пропал вечером 8 октября, его тело нашли 13 октября вечером далеко от места проживания в лесополосе рядом с деревней Знаменка. Следователи заподозрили, что это было ритуальное убийство.

Бывший отчим уже заявил на допросе, что не убивал мальчика. По его словам, это сделала его спутница, но и она не хотела убивать - только "вырубить" имеющейся у нее монтировкой.

"Выслушав мнение участников судебного разбирательства, проверив представленные в суд материалы, непосредственно изучив представленные доказательства, подтверждающие обоснованность подозрения о причастности Ц. к совершению инкриминируемого ему деяния, суд удовлетворил ходатайство следователя", говорится в сообщении суда.

Сегодня же рассматривается ходатайство следствия в отношении 29-летней женщины, подозреваемой в убийстве подростка. Она также отрицает свою причастность к убийству. Как рассказала "РГ" помощник облпрокурора Юлия Ромашкина, перед процессом о мере пресечения она заявила, что не причастна к убийству мальчика и что "ее подставили".

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