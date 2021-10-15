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15.10.2021 06:34
Рубрика: Происшествия

Следователи начали проверку после взрыва газа в Амурске

Текст: Ольга Коваль

Сотрудники следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начали проверку после взрыва бытового газа в жилом доме в Амурске.

Фото: https://vk.com/typical_izhev
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Напомним, что в пятницу утром в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома на Комсомольском проспекте, произошел хлопок газовоздушной смеси. После этого в помещении вспыхнул пожар. Серьезно пострадала хозяйка квартиры, с ожогами ее доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, специалисты уже осмотрели здание и нашли, что несущие конструкции уцелели, имущество жильцов соседних квартир не повреждено. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем инцидентом заинтересовались и в городской прокуратуре. Ее сотрудники дадут оценку действиям руководства организации, которая занимается обслуживанием газового оборудования.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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