Гордума приняла досрочную отставку мэра Пензы

В пятницу Пензенская городская дума приняла досрочную отставку мэра Пензы Андрея Лузгина.

В этой должности он проработал последние два года. 11 октября Лузгин подал заявление по собственному желанию о досрочном прекращении заключенного с ним контракта. Он объяснил свое решение переходом на новое место работы.

Вопрос об отставке главы администрации Пензы рассматривался первым на внеочередной сессии городской думы. Народные избранники поблагодарили Андрея Лузгина за плодотворную работу. Депутаты отметили, что он всегда был открыт и готов идти на контакт. Глава города Пензы Владимир Мутовкин пожелал ему удачи на новом месте работы. Чем именно займется бывший градоначальник, пока неизвестно.

Андрей Лузгин выразил благодарность депутатскому корпусу за сотрудничество.

- Два года мы работали в условиях пандемии и дефицитного бюджета, что добавляло сложности при выполнении поставленных задач. Что касается взаимодействия с депутатами и фракциями - независимо от того, в каком округе проживают жители города, всем старался помочь, найти решение насколько это возможно в условиях бюджета. Мое пожелание будущему руководству - совместно с городской Думой выработать стратегию развития Пензы. Мы несколько раз откладывали этот пункт, не могли видеть общий сценарий развития города в условиях пандемии, приходилось корректировать наши действия ежемесячно. Стратегия должна отражать пожелания горожан и может быть реализована через муниципальные программы, - сказал на сессии Андрей Лузгин.

Пензенцам бывший мэр запомнится как инициатор создания платных парковок, особенно много недовольства они вызвали у больниц. При нем критически выросло число аварий на коммунальных сетях, которые долгое время не устранялись. В руинах после реконструкции осталась верхняя часть улицы Московской - центральной в городе.

Решать эти и другие задачи предстоит преемнику мэра. Обязанности главы администрации Пензы временно возложены на бывшего заместителя мэра Александра Басенко.

Конкурс на замещение должности главы администрации Пензы состоится 8 ноября. Документы на рассмотрение конкурсной комиссии будут приниматься с 19 октября по 2 ноября. В состав конкурсной комиссии войдут депутаты гордумы и начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Пензы. Вторую половину конкурсной комиссии назначит губернатор Олег Мельниченко.