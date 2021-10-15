Искусственный интеллект декодировал номера телефонов в "Игре в кальмара"

Разработанный томскими учеными Искусственный интеллект расшифровал значения номеров телефонов в южнокорейском сериале "Игра в кальмара", ставшим самым популярным за всю историю Netflix. Внимание, текст содержит СПОЙЛЕРЫ!

Сюжет фильма рассказывает о погрязших в долгах людях, которые соглашаются поучаствовать в странных играх в тайном месте из-за сильной нужды.

В "Игре в кальмара" на экране неоднократно крупным планом демонстрируется визитка с номером телефона, по которому нужно позвонить, чтобы присоединиться к игре на выживание. Герои сериала соревнуются друг с другом в шести детских играх, где победа может принести им огромный выигрыш, а поражение - смерть.

Уже после выхода первой серии зрители со всего мира начали звонить и слать сообщения на увиденные номера. Оказалось, что один из них настоящий, что доставило немало неудобств его хозяину.

- Искусственному интеллекту удалось декодировать номера двух телефонов, демонстрируемых в начале и в конце фильма, - рассказал "РГ" автор разработки, руководитель проекта AI, томский ученый Евгений Гарин. - При делении на два первого номера телефона - 8650 4006 - мы получаем цифру 4325 2003. Номер второго телефона - 2005 5307. Машина расшифровала головоломку авторов и обнаружила, что цифры 2003 и 2005 - это годы, а цифры 4325 и 5307 - это количество похищенных людей в "Игре в кальмара" с нарастающим с каждым годом итогом.

Ученые предполагают, что с большей долей вероятности речь идет о похищениях людей именно в Южной Корее. К этой проблеме и хотят привлечь внимание зрителей авторы популярного сериала.