Искусственный интеллект декодировал номера телефонов в "Игре в кальмара"

Новости

F-22 разбился из-за плохого мытья 12:09
Умерла создательница "Американской утопии" Дайан Вейерманн 12:02
Трейлер: Олаф из "Холодного сердца" пародирует диснеевскую классику 11:57
МИД РФ: Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте 11:56
Доля безналичных платежей в России впервые достигла 75% 11:53
Первую книгу Владимира Маяковского "Я" продали за 1,3 млн рублей 11:53
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов 11:46
Двое россиян утонули в абхазской Гагре во время шторма 11:43
Умер легендарный советский клоун Анатолий Латышев 11:40
На курортах КЧР на Новый год почти не осталось свободных мест 11:36
Лавров: Западу не нравится развитие России 11:10
Умер актер и режиссер "Другого немецкого кино" Гельмут Хербст 11:09
В Томской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 11:09
Генпрокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова 11:07
Верховная Рада: Украина капитулирует перед Россией 11:07
В Москве экспресс-тестирование в ТЦ и МФЦ выявило COVID-19 у 440 человек 11:02
Месси обвинил арбитра матча с Перу в предвзятости 11:00
В Орле археологи "состарили" город на пять веков 10:49
Жирков рассказал, как однажды обматерил тренера Манчини в "Зените" 10:47
Два человека пострадали при нападении неизвестного в Токио 10:44
Президент Франции забил гол в благотворительном матче 10:41
ФК "Зенит" завоевал международную премию Football Content Awards 10:41
На жителя Магадана напал дикий медведь 10:40
Чернышенко: к Национальному киберполигону присоединяется бизнес 10:38
Свечников признан первой звездой матча НХЛ 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 11:47
Рубрика: Культура

Искусственный интеллект декодировал номера телефонов в "Игре в кальмара"

Текст: Наталья Граф (Томск)
Разработанный томскими учеными Искусственный интеллект расшифровал значения номеров телефонов в южнокорейском сериале "Игра в кальмара", ставшим самым популярным за всю историю Netflix. Внимание, текст содержит СПОЙЛЕРЫ!

Сюжет фильма рассказывает о погрязших в долгах людях, которые соглашаются поучаствовать в странных играх в тайном месте из-за сильной нужды.

Фото: kinopoisk.ru
Искусственный интеллект нашел первоисточник сериала "Игра в кальмара"

В "Игре в кальмара" на экране неоднократно крупным планом демонстрируется визитка с номером телефона, по которому нужно позвонить, чтобы присоединиться к игре на выживание. Герои сериала соревнуются друг с другом в шести детских играх, где победа может принести им огромный выигрыш, а поражение - смерть.

Уже после выхода первой серии зрители со всего мира начали звонить и слать сообщения на увиденные номера. Оказалось, что один из них настоящий, что доставило немало неудобств его хозяину.

- Искусственному интеллекту удалось декодировать номера двух телефонов, демонстрируемых в начале и в конце фильма, - рассказал "РГ" автор разработки, руководитель проекта AI, томский ученый Евгений Гарин. - При делении на два первого номера телефона - 8650 4006 - мы получаем цифру 4325 2003. Номер второго телефона - 2005 5307. Машина расшифровала головоломку авторов и обнаружила, что цифры 2003 и 2005 - это годы, а цифры 4325 и 5307 - это количество похищенных людей в "Игре в кальмара" с нарастающим с каждым годом итогом.

Ученые предполагают, что с большей долей вероятности речь идет о похищениях людей именно в Южной Корее. К этой проблеме и хотят привлечь внимание зрителей авторы популярного сериала.

В регионах Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Новак исключил связь газового кризиса в Европе с "Северным потоком-2"
Матвиенко ответила на слова премьер-министра Японии о Курилах
Генпрокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
Почему нужно идти на выставку Премии Кандинского
Классика: лучшие концерты недели