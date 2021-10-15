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15.10.2021 03:41
Рубрика: Происшествия

Контрабандисты вывезли из Приангарья древесину на 100 миллионов рублей

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники Иркутской таможни и Восточно-Сибирского управления МВД на транспорте выявили новые эпизоды контрабанды леса из Приангарья. Речь идет о деятельности международной организованной преступной группы, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

С начала 2021 года против членов китайско-российской ОПГ правоохранители возбудили уже полтора десятка уголовных дел. Они связаны с незаконным экспортом из Сибири в Китай древесины на протяжении двух лет.

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Расследуя четыре новых эпизода деятельности граждан РФ и КНР, правоохранители выяснили, что с августа 2020-го по январь 2021 года ОПГ вывезла в Китай древесину сосны, лиственницы и березы на 18 млн рублей. За все время работы группы преступный экспорт леса превысил 22 тысячи кубометров почти на 104 миллиона рублей.

Известно, что для легализации леса контрабандисты предоставляли в Иркутской, Красноярской и Сибирской таможнях фальшивые документы.

В результате расследования последних эпизодов правоохранители обнаружили очередную фирму, подконтрольную ОПГ, рассказал замначальника Иркутской таможни Евгений Михневич. Контрабандисты использовали эту организацию для операций с древесиной и заключения внешнеэкономических контрактов. Против директора фирмы возбуждено дело о легализации доходов (около 32 млн рублей). Еще три новых уголовных дела заведено по фактам незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важного товара.

Обвиняемые взяты под стражу.

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