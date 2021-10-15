Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус

Новости

F-22 разбился из-за плохого мытья 12:09
Умерла создательница "Американской утопии" Дайан Вейерманн 12:02
Трейлер: Олаф из "Холодного сердца" пародирует диснеевскую классику 11:57
МИД РФ: Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте 11:56
Доля безналичных платежей в России впервые достигла 75% 11:53
Первую книгу Владимира Маяковского "Я" продали за 1,3 млн рублей 11:53
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов 11:46
Двое россиян утонули в абхазской Гагре во время шторма 11:43
Умер легендарный советский клоун Анатолий Латышев 11:40
На курортах КЧР на Новый год почти не осталось свободных мест 11:36
Лавров: Западу не нравится развитие России 11:10
Умер актер и режиссер "Другого немецкого кино" Гельмут Хербст 11:09
В Томской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 11:09
Генпрокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова 11:07
Верховная Рада: Украина капитулирует перед Россией 11:07
В Москве экспресс-тестирование в ТЦ и МФЦ выявило COVID-19 у 440 человек 11:02
Месси обвинил арбитра матча с Перу в предвзятости 11:00
В Орле археологи "состарили" город на пять веков 10:49
Жирков рассказал, как однажды обматерил тренера Манчини в "Зените" 10:47
Два человека пострадали при нападении неизвестного в Токио 10:44
Президент Франции забил гол в благотворительном матче 10:41
ФК "Зенит" завоевал международную премию Football Content Awards 10:41
На жителя Магадана напал дикий медведь 10:40
Чернышенко: к Национальному киберполигону присоединяется бизнес 10:38
Свечников признан первой звездой матча НХЛ 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 11:25
Рубрика: Власть

Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу, 15 октября, министр обороны Сергей Шойгу проверил, в каких условиях живут и учатся воспитанники вновь открытого в этом году Омского кадетского военного корпуса.

Это довузовское образовательное учреждение специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России реконструировали, а фактически возвели заново в рекордные сроки - за 292 дня. Впервые столь крупный объект был полностью, без разбивки производственного процесса на первую и вторую очереди, сдан под ключ менее чем через год после его закладки.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Шойгу проверил, как готовят специалистов для войскового ремонта авиатехники

Решение о полной реконструкции местного кадетского корпуса было принято после того, как летом 2020 года старое здание образовательного учреждения признали аварийным, а проходящих там учебу воспитанников перевели в другие города. Строительство в Омске нового военного городка развернулось с нулевого цикла в декабре прошлого года на площади около 15 гектаров. А завершилось к 1 сентября 2021 года, что позволило начать учебный год на новых фондах.

Изначально в Минобороны поставили перед собой конкретную цель - это должно быть заведение, отвечающее особым требованиям к проживанию воспитанников на полном пансионе, а также к безопасности и организации учебного процесса кадетов.

Ребята, их преподаватели и наставники встретили нынешнюю осень в новом учебном корпусе с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования. В кадетском корпусе есть столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, игровых видов спорта.

Общая площадь зданий Омского кадетского военного корпуса ныне составляет более 58 тыс. кв метров. Благоустроено свыше 125 тыс. кв метров территории. Воспитанники размещаются в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной, отдельными душевыми и туалетными комнатами.

Своеобразное кураторство над этим учебным заведением осуществляет командование Воздушно-десантных войск России. Жесткое требование - готовить из воспитанников "голубые береты" - конечно, никто перед руководством кадетского корпуса не ставит. Но некий десантный "налет" тут ощущается повсюду. Да и многие воспитанники не скрывают своей мечты служить именно в ВДВ. Возможность как следует подготовиться к такой службе у них имеется.

К примеру, министру обороны показали, как ребята занимаются на уникальном интерактивном комплексе воздушно-десантной подготовки. В него входят настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением технологий виртуальной реальности, аппаратный стенд боевой машины десанта на динамической платформе и другая спецаппаратура. Высокотехнологичное пространство позволяет обучаемым получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам и моделировать различные условия выполнение боевых задач. Посмотрев, как работает все это "хозяйство", Шойгу распорядился: "У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться такие тренажеры. До конца года доложить по полному оснащению".

Прямо в кадетке министр обороны провел совещание, где заслушал доклады командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. "Мы сегодня рассмотрим ряд вопросов, касающихся Центрального военного округа в целом. Это вопросы не только учебного заведения, в котором мы находимся. Это вопросы, связанные и с Воздушно-десантными войсками и со строительством объектов здесь, в Сибири. Это вопросы, связанные со всем тем, что называется обеспечением Вооруженных сил - как тыловое, так и оружием", - сказал Шойгу, открывая совещание. Министр добавил, что также будут обсуждены проблемные моменты, связанные, в частности, с развитием военной инфраструктуры.

Справка "РГ"

Омский кадетский корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом. Оно ведет биографию от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. Из стен корпуса вышли 152 будущих Георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, восемь Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы. 305 выпускников корпуса стали генералами.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск РГ-Фото РГ-Видео

Главное сегодня

Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Новак исключил связь газового кризиса в Европе с "Северным потоком-2"
Матвиенко ответила на слова премьер-министра Японии о Курилах
Генпрокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям