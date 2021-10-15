Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус

В пятницу, 15 октября, министр обороны Сергей Шойгу проверил, в каких условиях живут и учатся воспитанники вновь открытого в этом году Омского кадетского военного корпуса.

Это довузовское образовательное учреждение специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России реконструировали, а фактически возвели заново в рекордные сроки - за 292 дня. Впервые столь крупный объект был полностью, без разбивки производственного процесса на первую и вторую очереди, сдан под ключ менее чем через год после его закладки.

Решение о полной реконструкции местного кадетского корпуса было принято после того, как летом 2020 года старое здание образовательного учреждения признали аварийным, а проходящих там учебу воспитанников перевели в другие города. Строительство в Омске нового военного городка развернулось с нулевого цикла в декабре прошлого года на площади около 15 гектаров. А завершилось к 1 сентября 2021 года, что позволило начать учебный год на новых фондах.

Изначально в Минобороны поставили перед собой конкретную цель - это должно быть заведение, отвечающее особым требованиям к проживанию воспитанников на полном пансионе, а также к безопасности и организации учебного процесса кадетов.

Ребята, их преподаватели и наставники встретили нынешнюю осень в новом учебном корпусе с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования. В кадетском корпусе есть столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, игровых видов спорта.

Общая площадь зданий Омского кадетского военного корпуса ныне составляет более 58 тыс. кв метров. Благоустроено свыше 125 тыс. кв метров территории. Воспитанники размещаются в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной, отдельными душевыми и туалетными комнатами.

Своеобразное кураторство над этим учебным заведением осуществляет командование Воздушно-десантных войск России. Жесткое требование - готовить из воспитанников "голубые береты" - конечно, никто перед руководством кадетского корпуса не ставит. Но некий десантный "налет" тут ощущается повсюду. Да и многие воспитанники не скрывают своей мечты служить именно в ВДВ. Возможность как следует подготовиться к такой службе у них имеется.

К примеру, министру обороны показали, как ребята занимаются на уникальном интерактивном комплексе воздушно-десантной подготовки. В него входят настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением технологий виртуальной реальности, аппаратный стенд боевой машины десанта на динамической платформе и другая спецаппаратура. Высокотехнологичное пространство позволяет обучаемым получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам и моделировать различные условия выполнение боевых задач. Посмотрев, как работает все это "хозяйство", Шойгу распорядился: "У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться такие тренажеры. До конца года доложить по полному оснащению".

Прямо в кадетке министр обороны провел совещание, где заслушал доклады командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. "Мы сегодня рассмотрим ряд вопросов, касающихся Центрального военного округа в целом. Это вопросы не только учебного заведения, в котором мы находимся. Это вопросы, связанные и с Воздушно-десантными войсками и со строительством объектов здесь, в Сибири. Это вопросы, связанные со всем тем, что называется обеспечением Вооруженных сил - как тыловое, так и оружием", - сказал Шойгу, открывая совещание. Министр добавил, что также будут обсуждены проблемные моменты, связанные, в частности, с развитием военной инфраструктуры.

Справка "РГ"

Омский кадетский корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом. Оно ведет биографию от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. Из стен корпуса вышли 152 будущих Георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, восемь Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы. 305 выпускников корпуса стали генералами.