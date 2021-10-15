В Новосибирске похоронили погибшую в ДТП с Собчак сибирячку

В Новосибирске прошли похороны погибшей в ДТП в Краснодарском крае Екатерины Тарасовой. Сибирячка ехала в автомобиле, в который врезался доставлявший в аэропорт известную ведущую Ксению Собчак водитель такси.

Прощание с Екатериной состоялось 14 октября в специальном зале похоронного дома ИМИ на улице Кропоткина. На траурной процессии присутствовали только родные и близкие погибшей.

- Всех сотрудников заранее предупредили, что по просьбе родственников нельзя никому сообщать ни время, ни место, потому что журналистов и телекамер видеть у гроба никто не хотел, - сообщил "КП-Новосибирск" один из работников ритуальной сферы. - В частных разговорах родители поделились, что отказались от какой-либо помощи в организации похорон со стороны Ксении Собчак.

В Новосибирске проживает мама Екатерины. Семилетнюю дочку погибшей забрал к себе ее отец в другой город.