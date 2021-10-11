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11.10.2021 00:09
Рубрика: Происшествия

Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП под Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Столичный выпуск № 232(8583)
Между Адлером и Красной Поляной произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В салоне автомобиля Mercedes, участвовавшего в аварии, находилась известная телеведущая Ксения Собчак. Это вызвало нешуточный резонанс в Сети. Сначала звезда экрана отмалчивалась, но потом вышла на связь, опровергнув слухи о том, что она улетела из страны.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы, - подтвердила "светская львица" в своем Telegram-канале. - Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда".

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Как выяснилось, Собчак ехала в машине со своей командой, после аварии она потеряла сознание, а потом ее ассистентка, у которой тоже оказалось сотрясение мозга, перевела ее в другую машину. Также с ней находился ее директор, вызвавший "скорую помощь". Но от госпитализации Собчак отказалась, так как спешила домой к сыну.

"Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и потрясение".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, 40-летний водитель Mercedes признал свою вину. При обгоне он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, 35-летняя пассажирка которого скончалась на месте происшествия. Водитель и вторая пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу N 8.

"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", - написала Собчак.

Кроме того, от сильного удара Volkswagen по инерции въехал в микроавтобус, где находились десять пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.

Позже коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов сообщил ТАСС, что телеведущая обязательно поможет семье погибшего и пострадавшим в этом дорожно-транспортном происшествии.

"Мы сегодня получили контакты потерпевших, - заявил Суханов. - Выйдем на связь с мужем погибшей, он сегодня прилетает в Москву. Родные второй пострадавшей приедут завтра. Всем будет оказана помощь".

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщала, что в отношении водителя Mercedes было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В качестве меры пресечения подозреваемому избрали подписку о невыезде.

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