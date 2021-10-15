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15.10.2021 11:09
Рубрика: Общество

В Томской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Текст: Наталья Граф

Оперативный штаб Томской области принял решение об обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По данным правительства региона, прививку от COVID-19 поставили всего 46 процентов от необходимого количества людей. А 98 процентов попадающих в больницы с коронавирусом томичей не вакцинированы.

- К сожалению, низкие темпы прививочной кампании и у нас в области, и в целом по стране привели к ухудшению эпидемиологической ситуации, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Мы стоим на пороге четвертой волны пандемии, которая осложняется осенней эпидемией гриппа. Этот инфекционный микс крайне опасен. И нам с вами нужно вместе эту опасность преодолеть.

С 15 октября прививку от коронавируса в Томской области обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, студенты, учителя, врачи и работники сферы услуг.

Но местные власти призывают прийти в прививочные пункты и других жителей Томской области.

В регионе вновь ужесточаются ограничительные меры. С 8 ноября кафе и рестораны в регионе будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей концертных залов, театров, кинотеатров, библиотек, музеев, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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