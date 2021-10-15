Постановление главного государственного санитарного врача по Томской области от 15 октября 2021 года № 5 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Томской области"

Я, Главный государственный санитарный врач по Томской области Пичугина О. Л., проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Томской области развивается как неблагополучная.

На И октября 2021 года на территории Томской области зарегистрировано 44942 случая новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), показатель составил 4164,1 на 100 тысяч населения.

Со второй декады сентября в Томской области наблюдается еженедельный рост заболеваемости от 0.6% до 7,4%. (с 04.10.2021-10.10.2021).

С 7 октября коэффициент распространения (Rt) составлял 1,1.

За сентябрь и истекший период октября 2021 года было зарегистрировано 4028 случаев заболевания, показатель составил 373,2 на 100 тысяч населения, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года (3309 сл., 306,6 на 100 тысяч населения).

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) наблюдается на фоне высокого уровня других острых респираторных вирусных инфекций, еженедельно в регионе регистрируется до 8,5 тысяч случаев заболевания.

Более 70% случаев регистрируется среди жителей г. Томска, где только за последнюю неделю заболеваемость выросла на 14%.

В возрастной структуре заболевших COVID-19 наибольший удельный вес приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет - 74,3%

Вырос уровень заболеваемости работающего населения. Установлен рост числа заболевших среди работников торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, транспортных услуг и иной деятельности, связанной с обслуживанием населения.

Отмечается рост числа заболевших лиц, из активно посещающих места массового скопления людей (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, места общественного питания и т.д.) и пользующихся общественным транспортом.

По состоянию на 08.10.2021г. выполнение плана прививок против новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) составило 45,5% по первой вакцинации, полный курс вакцинации выполнен на 38,4%, охват вакцинацией населения среди лиц старше 18 лет составляет 36,1%.

Текущие темпы иммунизации против COVID-19 не позволяют своевременно обеспечить необходимый коллективный иммунитет.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пунктов 66, 67 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500), приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям:

- Работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций.

- Работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования.

- Работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты.

- Лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

- Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики,.

- Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу.

- Лица, работающие вахтовым методом

- Волонтеры.

- Военнослужащие; лица, подлежащие призыву на военную службу.

1.2. Работники организаций сферы предоставления услуг:

- торговли;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;

- сотовой связи;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридических, типографских услуг;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.), туристических услуг;

- информационных услуг;

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

- услуг клининговых компаний; услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации; ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг.

1.3. Государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, работники органов власти Томской области и подведомственных им организаций.

1.4. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных организаций, и образовательных организаций высшего образования.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Томской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. Организовать в срок до 30.11.2021г. проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад);

2.2. Представить не позднее 29.10.2021г. в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих;

2.3. Оказывать содействие медицинским организациям в организации и проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежащего контингента.

2.4. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19.

4. Главам муниципальных образований Томской области:

4.1. Оказывать содействие должностным лицам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления и медицинским организациям в организации и проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям, установленным пунктом 1 настоящего Постановления.

4.2. Организовать информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Департаментам и ведомствам Томской области обеспечить учет численности работников, сотрудников и привитых лиц в подведомственных организациях.

6. Начальнику Департамента здравоохранения Томской области (Дмитриеву С. В.), главным врачам медицинских организаций всех форм собственности:

6.1. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

6.2. Разработать планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной цели;

6.3. Обеспечить иммунизацию групп граждан, указанных в пункту 1 настоящего постановления в соответствии с действующим законодательством;

6.4. Обеспечить развертывание пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в необходимом количестве в медицинских организациях, по месту работы, учебы прививаемых, на общественных пространствах с привлечением мобильных выездных прививочных бригад в соответствии с установленными требованиями;

6.5. Не допускать скопление людей в пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6.6. Обеспечить эффективное соблюдение требований "холодовой цепи" при транспортировании и хранении вакцин с учетом температурного режима, с использованием термометров и термоиндикаторов;

6.7. Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц старше 60 лиц с организацией вакцинации на дому.

6.8. Обеспечить достоверный учет привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц и своевременное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию.

6.9. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области (Рудикову А. А.), начальникам территориальных отделов, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против COVID-19 по эпидемическим показаниям отдельным категориям, установленных пунктом 1 настоящего Постановления с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Томской О.Л.Пичугина







