Беспорядки в колонии Владикавказа организовали двое заключенных

Организаторами бунта в исправительной колонии №1 во Владикавказе стали два заключенных. Как сообщили в пресс-службе ФСИН России, все началось после того как сотрудники колонии попытались провести плановые обыски в штрафном изоляторе.

- В исправительной колонии №, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников, - отметили в ведомстве.

После этого указанные заключенные призвали других устроить массовые беспорядки, ссылаясь на беспредел со стороны сотрудников колонии. Другие осужденные, по данным ФСИН, поддались на провокацию и устроили погром. Они сломали оборудование и ограждение, а также разбили видеокамеры.

Сейчас к территории колонии стянуты силы ОМОН и Росгвардии, на место также прибыл Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии.

Как сообщалось ранее, бунт вспыхнул на территории ИК-1 во Владикавказе вечером 15 октября. В нем по разным данным приняли участие от 200 до 600 заключенных.