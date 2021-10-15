Жительнице Махачкалы вернули трех детей, спрятанных бывшем мужем

Жительница Махачкалы Нина Церетилова сообщила, что судебные приставы Чечни смогли ей вернуть удерживаемых бывшим мужем трех несовершеннолетних детей. Исполнения решения Верховного суда Дагестана 33-летняя женщина добивалась семь месяцев.

"Хочу искренне поблагодарить приставов города Грозного Чеченской Республики, которые в рамках закона и крайне профессионально исполнили решение суда", - сообщила в Instagram Нина Церетилова.

Женщина также добавила, что ей и детям предстоит долгая реабилитация и психологическая помощь.

Напомним, что ранее районный суд Махачкалы передал на воспитание бывшему супругу Нины Церетиловой двух ее сыновей и дочку. Причиной решения, по словам женщины, стал якобы аморальный образ жизни, а в реальности - пирсинг, татуировки и цвет волос. Верховный суд Дагестана отменил решение судебной инстанции и постановил, что дети должны жить с матерью. Однако бывший супруг отказался его исполнять, скрылся и тогда пострадавшая обратилась за помощью к главе республики и в СПЧ.