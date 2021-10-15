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15.10.2021 16:02
Рубрика: Власть

Матвиенко: III Евразийский женский форум собрал участников из 111 стран

Текст: Галина Мисливская

На III Евразийский женский форум в Северную столицу прибыли более 2,5 тысяч участников из более сотни стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги мероприятия.

Фото: Анжелика Гурская
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"Форум собрал в Санкт-Петербурге более 2,5 тысяч участников из 111 стран мира. Всего, мы сегодня тщательно подсчитали, за все дни на полях форума состоялось более 90 различных мероприятий и порядка 3,5 млн человек подключались на разных этапах нашей работы к нашим мероприятиям через интернет", - сообщила сенатор.

Помимо ставших уже традиционными встреч, выставок и мастер-классов, связанных с женской тематикой, в этом году были задействованы новые форматы. Так, впервые прошло заседание международной рабочей группы Агентства по ядерной энергии. На форуме начал работу клуб победителей конкурса женских проектов в АТЭС. Также участницы по видеосвязи пообщались с женщинами, работающими в Арктике.

"Я считаю, что нам удалось обеспечить высокое качество каждого из этих мероприятий", - заявила Валентина Матвиенко и поблагодарила участниц форума за активную работу.

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