В Мурманской области ввели QR-коды для посещения спортивных мероприятий

В Мурманской области на спортивные соревнования в закрытых помещениях зрителей допустят только при условии предоставления QR-кода, подтверждающего вакцинацию или недавно перенесенное заболевание, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный межведомственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также будут приниматься свежие отрицательные ПЦР-тесты. При этом заполняемость трибун не должна превышать 30 процентов.

Мероприятия на открытом воздухе могут проводиться в обычном режиме.

Ранее в регионе ограничили число зрителей в кинотеатрах до 50 процентов.

При заселении в гостиницы от туристов требуют справки о вакцинации, перенесенном заболевании или свежие ПЦР-тесты.