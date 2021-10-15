Постановление правительства Мурманской области от 15 октября 2021 года № 749-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 12.10.2021 № 27 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2021 № 629-ПП) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 октября 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис





Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 15.10.2021 № 749-ПП





"О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании подпункта "б" пункта 6 статьи 4.1, подпункта "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Продлить на территории Мурманской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила).

3. Приостановка деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей определяется с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и при ее изменении может быть скорректирована на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области.

4. В целях недопущения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендовать лицам, находящимся на территории Мурманской области, постоянно использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при нахождении на улице в общественных местах, минимизировать социальные контакты, посещение общественных мест и передвижение по территории Мурманской области. Указанная рекомендация не распространяется на лиц, для которых соблюдение режима изоляции является обязанностью в соответствии с утвержденными Правилами.

5. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области до особого указания:

5.1. Организовать деятельность с учетом очного присутствия государственных гражданских служащих на рабочих местах не более 70 % от штатной численности соответствующего исполнительного органа государственной власти Мурманской области, обеспечив возможность осуществления должностных обязанностей в дистанционном режиме.

Организовать деятельность исполнительных органов государственной власти Мурманской области и подведомственных им организаций, обеспечив принятие мер по минимизации очных контактов работников, в том числе путем использования освободившихся рабочих мест работников, осуществляющих должностные обязанности в дистанционном режиме.

5.2. Осуществлять направление сотрудников в служебные командировки на территории иностранных государств и территории субъектов Российской Федерации с неблагополучной ситуацией в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно по согласованию с заместителем Губернатора Мурманской области, курирующим соответствующий исполнительный орган государственной власти Мурманской области.

5.3. Осуществлять проведение мероприятий с участием иностранных граждан, а также участие сотрудников исполнительных органов государственной власти Мурманской области в указанных мероприятиях исключительно по согласованию с заместителем Губернатора Мурманской области, курирующим соответствующий исполнительный орган государственной власти Мурманской области.

5.4. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

5.5. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

5.6. Организовать взаимодействие с подведомственными государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Мурманской области, иными организациями, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах, а также в актах федеральных органов исполнительной власти.

5.7. Обеспечить контроль за соблюдением подведомственными организациями установленного формата их функционирования.

6. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Воробьев И.Ю.):

6.1. Продолжить координацию работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, глав муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), иных организаций по реализации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области.

6.2. Во взаимодействии с руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области, главами муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), с привлечением при необходимости в установленном порядке правоохранительных, контрольно-надзорных органов обеспечить контроль безусловного соблюдения запретов, установленных настоящим постановлением, Правилами.

6.3. При выявлении фактов нарушения запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, Правилами, организовывать принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законодательством.

6.4. Обеспечить на постоянной основе взаимодействие с муниципальными оперативными штабами по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области.

6.5. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать и обеспечить за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) граждан, в отношении которых Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Мурманской области (далее - Межведомственный оперативный штаб) принято решение о проведении данного исследования.

6.6. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) оказать содействие в организации проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отношении граждан, являющихся сменными членами экипажей морских судов, проводимого за счет средств работодателя.

7. Министерству информационной политики Мурманской области (Мальцева Е.В.):

7.1. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.), Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Воробьев И.Ю.), Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Сергеев А.А.) организовать информирование населения, органов и организаций Мурманской области о возможных рисках и последствиях заражения коронавирусной инфекцией, о необходимых действиях граждан при возвращении на территорию Российской Федерации, а также об иных значимых обстоятельствах в связи со сложившейся ситуацией.

7.2. Совместно с Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Воробьев И.Ю.) обеспечить информирование населения, органов и организаций о мероприятиях, предусмотренных протоколами заседаний Межведомственного оперативного штаба.

8. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А. А.) обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки и иные средства) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта), за исключением водителей транспортных средств, имеющих конструктивное разграничение водительской кабины и салона.

9. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Сергеев А.А.), Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Тарунин А.В.) организовать проведение регулярных (не менее 1 раза в день) рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил на общественном транспорте и такси с инициированием при наличии правовых оснований привлечения к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушения указанных правил.

10. Министерству здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.):

10.1. Обеспечить работу обсерваторов в подведомственных медицинских организациях и отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию в соответствии с установленными сроками.

10.2. Совместно с руководителями организаций, на базе которых развернуты обсерваторы, отвечающие установленным требованиям и получившие соответствующее согласование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области, организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) персонала обсерваторов.

10.3. Обеспечить:

- возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций гражданам Российской Федерации, обязанным соблюдать по предписанию Главного государственного санитарного врача по Мурманской области режим изоляции, и гражданам при появлении признаков инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура, кашель и др.);

- динамическое медицинское наблюдение граждан Российской Федерации, обязанных соблюдать режим изоляции по предписанию Главного государственного санитарного врача по Мурманской области и при выявлении признаков респираторных заболеваний, проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР.

10.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому (по месту нахождения заявителя) пациентам групп риска по тяжелому (осложненному) течению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

10.5. Принять меры по обеспечению транспортировки лиц в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

10.6. Организовать лабораторную диагностику коронавирусной инфекции (COVID-19) в подведомственных медицинских организациях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV группы патогенности, с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, обеспечить соответствующие условия работы и наличие обученного персонала, владеющего методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

10.7. Продолжить осуществление мер по привлечению к проведению лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Мурманской области иных организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV группы патогенности, с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя.

10.8. Обеспечить в подведомственных медицинских организациях соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), контроль за использованием персоналом средств индивидуальной защиты.

10.9. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенных лабораториями подведомственных медицинских организаций, и представление ее в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области", за исключением лаборатории ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи".

10.10. При получении положительного результата на коронавирусную инфекцию (COVID-19) незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

10.11. Оказывать содействие медицинским организациям по информированию граждан по вопросам лечения, профилактики, динамического наблюдения пациентов, находящихся на дому.

10.12. С 21.06.2021 поэтапно исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях муниципальных образований приостановить прием пациентов в дневные стационары подведомственных медицинских организаций, за исключением пациентов с установленным диагнозом онкологического заболевания, установив соответствующий порядок.

Требование абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на граждан, поступивших на лечение в дневной стационар до даты приостановки приема пациентов.

10.13. Организовать и обеспечить, в том числе за счет средств областного бюджета, проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) граждан, направляемых на плановую и экстренную госпитализацию в медицинские организации, а также граждан, в отношении которых проведение такого исследования предусмотрено дополнительными профилактическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 17.04.2020 №51-00-01/29-1186-2020. Во взаимодействии с иными заинтересованными лицами оказать содействие в организации проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) иных категорий граждан, предусмотренных Правилами.

10.14. Организовать обеспечение лекарственными препаратами медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, при лечении граждан в амбулаторных условиях (на дому):

- граждан с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств областного бюджета, а также иных межбюджетных трансфертов;

- граждан с установленным диагнозом ОРВИ за счет средств областного бюджета.

10.15. Организовать и обеспечить за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала подведомственных домов ребенка с периодичностью 1 раз в неделю.

10.16. Обеспечить однократно за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) граждан, получивших путевку на санаторно-курортное лечение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации или бюджетных ассигнований федерального бюджета, при оформлении ими санаторно-курортной карты в срок не ранее 3 календарных дней до дня заселения в санаторно-курортную организацию.

10.17. Обеспечить за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) социальных работников учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области, непосредственно оказывающих социальные услуги на дому гражданам, проходящим амбулаторное лечение на дому в связи с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с периодичностью 1 раз в неделю.

10.18. Обеспечить поэтапно с 21.06.2021 исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях муниципальных образований приостановку оказания плановой специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и отдельных видов плановой первичной медико-санитарной помощи в подведомственных медицинских организациях, установив соответствующий порядок.

10.19. Совместно с Министерством спорта Мурманской области (Наумова С.И.) организовать и обеспечить проведение за счет средств областного бюджета лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР участников и персонала спортивных соревнований, возможность проведения которых предусмотрена абзацем восьмым подпункта 5 пункта 3.1 Правил.

11. Министерству образования и науки Мурманской области (Ларина Т.М.), Министерству культуры Мурманской области (Обухова О.Г.), Министерству спорта Мурманской области (Наумова С.И.), Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.), главам муниципальных образований Мурманской области совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать взаимодействие с находящимися в их ведении учреждениями, организациями, направленное на:

11.1. Осуществление мероприятий по выявлению сотрудников, посетителей с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на территории учреждений, организаций.

11.2. Продолжение ежедневной дезинфекции помещений учреждений, организаций.

12. Аппарату Правительства Мурманской области (Аксенова Н.А.) в целях дополнительного содействия деятельности медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, задействованных в оказании медицинской помощи пациентам с выявленной новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ, организовать автотранспортное обслуживание сотрудников вышеуказанных медицинских организаций силами ГОБУ "Автобаза Правительства Мурманской области". Предоставление служебных транспортных средств осуществлять на основании заявок, подписанных министром здравоохранения Мурманской области или его заместителем. Расходы, связанные с реализацией настоящего пункта, осуществлять за счет средств, выделенных ГОБУ "Автобаза Правительства Мурманской области" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

13. Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.):

13.1. Обеспечить контроль и проведение мониторинга исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области подпункта 19.11 пункта 19 настоящего постановления.

13.2. Организовать проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) социальных работников, указанных в подпункте 10.17 пункта 10 настоящего постановления.

13.3. Организовать и обеспечить совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала подведомственных государственных областных учреждений, предоставляющих в стационарной форме социальные и медицинские услуги, за исключением учреждений, работающих в закрытом круглосуточном режиме, с периодичностью 1 раз в неделю.

13.4. Обеспечить запрет посещения третьими лицами подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания.

Указанные организации вправе допускать на территорию (в здание) третьих лиц в рамках заключенных договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также работников дежурных и коммунальных служб при условии соблюдения ими Правил, обязательных для исполнения организациями, осуществляющими деятельность на территории Мурманской области, и обеспечения дистанцирования данных лиц от обслуживаемых граждан.

14. Министерству образования и науки Мурманской области (Ларина Т.М.):

14.1. Осуществлять мониторинг обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций.

14.2. Обеспечить:

контроль за соблюдением сотрудниками государственных образовательных организаций Мурманской области, в том числе педагогическим составом, режима социального дистанцирования, а также масочного режима при нахождении в зданиях организаций вне периода проведения занятий;

контроль перевода обучающихся класса государственной образовательной организации на обучение с применением дистанционных образовательных технологий при поступлении информации о заболевании обучающегося в указанном классе новой коронавирусной инфекцией на 14 календарных дней со дня, следующего за последним днем пребывания в образовательной организации заболевшего обучающегося. Указанный перевод осуществляется независимо от наличия у образовательной организации соответствующей информации (в том числе предписаний, постановлений, уведомлений), поступившей от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

14.3. Обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета лиц, обеспечивающих деятельность государственных областных организаций отдыха детей и их оздоровления.

14.4. Совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета лиц, обеспечивающих деятельность муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе с дневным пребыванием, расположенных на территории Мурманской области.

15. Заместителю Губернатора Мурманской области Кузнецовой О.А.:

15.1. Организовать мониторинг ситуации на продовольственном рынке Мурманской области в части наличия запаса основных видов продовольствия на объектах торговли, в том числе с проведением на регулярной основе проверок наличия таких запасов.

15.2. Обеспечить контроль за наличием в розничных сетевых аптечных организациях неснижаемого недельного запаса средств индивидуальной защиты для целей реализации населению.

16. Государственной жилищной инспекции Мурманской области (Кузнецова А.А.) обеспечить контроль за своевременностью и качеством исполнения подпункта 21 пункта 3.3 Правил.

17. Министерству цифрового развития Мурманской области (Никипелова А.А.) организовать работу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурманской области по содействию гражданам, имеющим регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в получении сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сертификатов переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), результатов ПЦР-тестов с QR-кодом (в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг) на бумажном носителе, размещенных в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в день обращения.

18. Министерству спорта Мурманской области (Наумова С.И.) при подготовке и проведении спортивных соревнований муниципального и регионального уровня между спортсменами (коллективами спортсменов) в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области на 2021 год обеспечить контроль исполнения подпункта 42 пункта 3.3 Правил.

19. Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:

19.1. Обеспечить функционирование муниципальных оперативных штабов по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области, к задачам которых отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей информации в Межведомственный оперативный штаб еженедельно по пятницам до 16.00, а при возникновении ситуации, требующей решений на региональном уровне, - незамедлительно.

19.2. Обеспечить:

- контроль перевода обучающихся класса общеобразовательной организации на обучение с применением дистанционных образовательных технологий при поступлении информации о заболевании обучающегося в указанном классе новой коронавирусной инфекцией на 14 календарных дней со дня, следующего за последним днем пребывания в образовательном учреждении заболевшего обучающегося. Указанный перевод осуществляется независимо от наличия у образовательного учреждения соответствующей информации (в том числе предписаний, постановлений, уведомлений), поступившей от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области;

- контроль за соблюдением сотрудниками муниципальных образовательных организаций, в том числе педагогическим составом, режима социального дистанцирования, а также масочного режима при нахождении в зданиях организаций вне периода проведения занятий.

19.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

19.4. Обеспечить исходя из эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования в случаях, предусмотренных Правилами, создание условий для изоляции (обсервации) лиц, прибывших на территорию Мурманской области и (или) контактировавших с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе создание обсерваторов, динамическое наблюдение за состоянием их здоровья, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию в установленные сроки в обсерваторах, отвечающих установленным требованиям и получивших соответствующее согласование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.

19.5. Обеспечить организацию и контроль за своевременностью и качеством проведения дезинфекции в течение суток помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в случае получения информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о выявлении заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди граждан, проживающих в квартирах, расположенных в подъезде многоквартирного жилого дома.

19.6. Совместно с Управлением МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

19.6.1. Обеспечить контроль безусловного соблюдения организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, требований Правил.

19.6.2. Обеспечить контроль соблюдения гражданами, контактировавшими, по информации, полученной от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также гражданами, в отношении которых Правилами установлены требования о соблюдении режима изоляции, указанных требований.

19.7. Обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и его территориальных отделов о мерах по контролю, принимаемых в соответствии с подпунктами 19.5 и 19.6.2 настоящего пункта.

19.8. Организовать деятельность с учетом очного присутствия муниципальных служащих на рабочих местах не более 70 % от штатной численности органа местного самоуправления, обеспечив возможность осуществления должностных обязанностей в дистанционном режиме.

Рекомендовать организовать деятельность органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, обеспечив принятие мер по минимизации очных контактов работников, в том числе путем использования освободившихся рабочих мест работников, осуществляющих должностные обязанности в дистанционном режиме.

19.9. Воздержаться от направления сотрудников в служебные командировки на территории иностранных государств и территории субъектов Российской Федерации с неблагополучной ситуацией в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением случаев, когда такое направление осуществляется по решению главы муниципального образования.

19.10. Обеспечить запрет проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также участия сотрудников органов местного самоуправления в указанных мероприятиях, за исключением случаев, когда такие мероприятия проводятся либо участие сотрудников обеспечивается по решению главы муниципального образования.

19.11. Обеспечить доставку продуктов питания и товаров первой необходимости лицам, проходящим амбулаторное лечение на дому в связи с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании их заявления, оформленного при посещении указанных лиц медицинским работником на дому в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Мурманской области № 460 от 28.07.2020.

20. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

20.1. Обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба, в том числе соблюдением гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства режима изоляции на дому (в месте нахождения), и в случае установления фактов их нарушения принимать меры, направленные на привлечение указанных лиц к ответственности, установленной законодательством.

20.2. Обеспечить охрану помещений обсерваторов, созданных в целях пресечения распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции.

20.3. Организовать в гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах контроль соблюдения посетителями масочного режима как при входе, так и при нахождении на территории указанных объектов в целях предупреждения и пресечения совершения административных правонарушений.

21. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийского Общественного Движения "Народный Фронт "За Россию" во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Мурманской области организовать на территории Мурманской области общественный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба.

22. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области (Сергеев А.А.) обеспечить контроль за исполнением гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства постановлений о госпитализации, изоляции, обсервации, а в случае установления фактов их нарушения обращаться в суд в установленном порядке с заявлениями о недобровольной госпитализации, помещении на обсервацию таких граждан.

23. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области (Хисматуллин Э.И.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Мурманской области (Каширский А.Н.), командующему Северным флотом ВМФ России (Моисеев А.А.), Пограничному управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому району (Маслов С.В.) организовать исполнение и оказывать содействие при реализации мероприятий, проводимых Межведомственным оперативным штабом.

24. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области:

- установить режим работы, предусматривающий дифференцированный подход к определению времени начала (в диапазоне с 9 до 11 часов) и окончания рабочего дня в целях обеспечения снижения пассажиропотока в общественном транспорте в утренние и вечерние часы, принимая во внимание необходимость соблюдения требований социального дистанцирования;

- перевести на дистанционный режим исполнения трудовых (служебных) обязанностей беременных и работников, имеющих хронические заболевания;

- предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день вакцинации и один день после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- воздержаться от направления сотрудников в служебные командировки на территории иностранных государств и территории субъектов Российской Федерации с неблагополучной ситуацией в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- воздержаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также участия в таких мероприятиях.

25. Организациям, подведомственным исполнительным органам государственной власти Мурманской области, органам местного самоуправления, осуществлять предоставление услуг, предполагающих контактирование с гражданами, с учетом положений Правил.

26. Исключить с учетом положений Правил проведение на территории Мурманской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников.

27. Разъяснения по применению положений настоящего постановления дают Межведомственный оперативный штаб или Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.

28. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП





Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)





1. Общие положения

Настоящие Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - организации) при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила), устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленные на защиту жизни и здоровья граждан, ликвидацию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в окружающей среде, основанные на подходах разобщения граждан, минимизации контактов, не обусловленных жизненной необходимостью.





2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на территории Мурманской области

2.1. Граждане обязаны:

2.1.1. Использовать средства индивидуальной защиты (маски или респираторы) (далее - СИЗ) при нахождении на парковках, в лифтах, в общественном транспорте, при посещении объектов розничной торговли, в том числе торговых центров, торгово-развлекательных центров, аптек, железнодорожных вокзалов, аэропортов, помещений иных организаций, правилами посещения которых установлено обязательное использование СИЗ, а также в случае, если использование СИЗ является обязательным условием осуществления трудовой деятельности гражданином.

При использовании СИЗ граждане обязаны соблюдать условия использования изделия, указанные в инструкции (при наличии таковой), а также следующие рекомендации:

- обязательная смена маски через два-три часа постоянного использования, смена респиратора или его фильтра;

- исключение повторного использования и какой-либо обработки одноразовых масок из нетканого материала;

- повторное использование многоразовой маски допускается только после проведения специальной обработки;

- утилизация использованных средств индивидуальной защиты осуществляется в герметично закрытых пакетах.

2.1.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2.1.3. При появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях.

2.1.4. Соблюдать запреты, требования и ограничения, установленные на территориях закрытых административно-территориальных образований и иных муниципальных образований Мурманской области, въезд на которые ограничен в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области о введении ограничительных мероприятий.

2.2. Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств (за исключением членов экипажей воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения), обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения изоляции, по номеру телефона 122;

3) обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном виде (https://www.gosuslugi.ru/394604) до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

4) в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации однократно сдать биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования в течение четырех календарных дней со дня прибытия на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Требования настоящего подпункта не распространяются на граждан:

- вакцинированных против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в течение 12 месяцев, предшествовавших прибытию на территорию Российской Федерации, при условии наличия электронного сертификата вакцинированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

- перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией в течение 6 месяцев, предшествовавших прибытию на территорию Российской Федерации, при условии наличия электронного сертификата переболевшего на Едином портале государственных и муниципальных услуг.";

5) соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР;

6) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях;

7) в случае, предусмотренном подпунктом 6 настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых порядок прибытия определен пунктом 2.4 настоящих Правил) любым видом транспорта, обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) информировать должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Мурманской области об отсутствии заболевания (COVID-19) с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации;

3) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях;

4) в случае, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, перечень которых определен приложением № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р, обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) обеспечить наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, отображаемого в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19";

Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, въезжающих на территорию Мурманской области из третьих государств через территории государств - членов Евразийского экономического союза транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию;

3) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обратиться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях;

4) в случае, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.

Требование подпункта 2 настоящего пункта распространяется на граждан Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан (за исключением лиц, въезжающих на территорию Мурманской области из третьих государств через территории указанных государств транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПНР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию) - с 1 сентября 2021 года.

2.5. Смена экипажа морского судна осуществляется при наличии у вновь прибывших членов экипажа морского судна до входа на судно справки о проведении лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР с отрицательным результатом либо справки, подтверждающей проведение лабораторного исследования на выявление наличия антител (IgG) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) с положительным результатом. Результаты лабораторных исследований должны быть получены членом экипажа не ранее чем за три дня до их прибытия на судно.

2.6. Граждане Российской Федерации, являющиеся водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки экипажей судов в международном сообщении, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения изоляции, по номеру телефона 122;

3) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях.

2.7. Граждане, являющиеся родителями (законными представителями) лиц, не достигших возраста 16 лет, обязаны обеспечить соблюдение указанными лицами настоящих Правил, в том числе запрета нахождения данных лиц без сопровождения совершеннолетнего гражданина на территориях торговых, торгово-развлекательных центров.

2.8. Граждане, являющиеся родителями (законными представителями) лиц, обучающихся в образовательных организациях, при появлении у ребенка клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (температура тела выше 37 градусов, кашель, боль в горле, ломота в теле, головная боль, озноб, усталость и др.) обязаны:

1) не допускать посещения ребенком образовательной организации;

2) незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинской организации;

3) информировать образовательную организацию о появлении у ребенка признаков инфекционного заболевания.

2.9. Установить, что с 18.10.2021 граждане (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при посещении спортивных соревнований, указанных в абзаце восьмом подпункта 5 пункта 3.1 Правил, проводимых в закрытых помещениях, обязаны предъявить:

1) либо действующий QR-код, подтверждающий полный курс вакцинации (для двухкомпонентных вакцин - двумя компонентами вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.

QR-код, подтверждающий полный курс вакцинации (для двухкомпонентных вакцин - двумя компонентами вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действителен в течение 12 месяцев со дня введения вакцины (для двухкомпонентных вакцин - второго компонента вакцины компонентами вакцины);

2) либо действующий QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

3) либо QR-код, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня посещения организации (объекта). ПЦР-тест с QR-кодом формируется в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) либо сертификат профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданином полного курса вакцинации (для двухкомпонентных вакцин - двумя компонентами вакцины) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

5) либо документ, выданный медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях) и подтверждающий, что гражданин ранее перенес заболевание COVID-19;

6) либо медицинский документ (справка), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня посещения организации (объекта).

QR-код формируется с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги СТОП Коронавирус" при условии наличия сведений о вакцинации, либо о том, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо о получении результата лабораторного исследования биоматериала на COVID-19 методом ПЦР (в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг).

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Сертификат профилактической прививки от COVID-19, сертификат переболевшего COVID-19, результат ПЦР-теста, содержащие QR-код, могут быть получены гражданином с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

В случае отсутствия самостоятельного доступа в Интернет гражданин может получить указанные документы на бумажном носителе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при наличии учетной записи.

Справка, подтверждающая, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), может быть получена им в медицинской организации.

Результат ПЦР-теста на бумажном носителе может быть получен в лаборатории, осуществившей забор биоматериала.

Посещение спортивных соревнований, указанных в настоящем пункте, допускается при предъявлении действующего QR-кода или одного из документов, указанных в подпунктах 4-6 настоящего пункта, после проведения проверки соответствия их действительности.





3. Правила, обязательные для исполнения организациями, осуществляющими деятельность на территории Мурманской области

3.1. Приостановить до особого указания:

1) проведение досуговых мероприятий (за исключением семейных мероприятий);

2) работу кальянных, оказание услуг для организации процесса курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах;

3) оказание услуг в организациях культурно-досугового типа независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

4) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, иных развлекательных и досуговых заведений;

5) проведение мероприятий с очным присутствием граждан (далее -массовые мероприятия):

- культурно-зрелищных мероприятий (спектаклей, театрализованных представлений, концертов, фестивалей, конкурсов, шоу и других подобных мероприятий), за исключением мероприятий, проводимых на собственных или арендуемых площадках в организациях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства: театрах, дворцах (домах) культуры, ГОАУК "Мурманская областная филармония", а также в Мурманском океанариуме;

- выставочных мероприятий, организуемых в целях демонстрации и распространения товаров, услуг и (или) информации, за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, а также библиотек и экспозиций музеев;

- физкультурных мероприятий;

- иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых коллегиальными органами управления организацией в рамках текущей деятельности, необходимость проведения которых в очном формате предусмотрена законодательством Российской Федерации и учредительными документами организации при условии наличия у участников отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), отобранного не ранее чем за три календарных дня до мероприятия.

Указанное требование не распространяется на:

- мероприятия, в рамках которых проводятся рабочие совещания, конференции, семинары, форумы и иные встречи, участие граждан в которых обусловлено их профессиональной деятельностью, деятельностью органов государственной власти или органов местного самоуправления и их должностных лиц, либо прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации, и количество участников которых не превышает 70 человек (без учета представителей организаторов мероприятия и средств массовой информации). При организации указанных мероприятий организаторами обеспечиваются использование лицами, присутствующими на мероприятии, СИЗ, а также соблюдение ими социального дистанцирования (заполняемость помещения не более 50 % от максимальной вместимости);

- проведение спортивных соревнований муниципального и регионального уровня, проводимых между спортсменами (коллективами спортсменов), в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области на 2021 год при соблюдении условий, установленных подпунктом 42 пункта 3.3 Правил;

- социально значимые мероприятия, проводимые при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории места проведения мероприятия по согласованию с Межведомственным оперативным штабом на основании ходатайства органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области. Ходатайство органа местного самоуправления муниципального образования о согласовании проведения мероприятия направляется в Межведомственный оперативный штаб не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения мероприятия с указанием даты, места, программы проведения мероприятия и количества участников;

6) оказание услуг, осуществляемых в рамках проведения массовых мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан.

Указанные требования не распространяются на организации, предоставляющие услуги аттракционов, эксплуатируемых на открытом воздухе, услуги проката спортивного инвентаря, туристского снаряжения, товаров детского ассортимента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях проведения досуга на открытом воздухе, при условии соблюдения такими организациями санитарно-гигиенических правил, установленных для организаций, предоставляющих услуги населению;

7) распространение рекламных печатных материалов посредством передачи из рук в руки.

3.2. Приостановить с 23.06.2021 до особого указания:

1) работу кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов и фуд-плейсов торговых центров, торгово-развлекательных центров, за исключением:

- обслуживания на вынос с обеспечением получения заказа за пределами зоны фуд-корта (фуд-плейса) и соблюдения условия социального дистанцирования обслуживаемых граждан (не менее 1,5 м) путем нанесения специальной разметки;

- доставки заказов при условии ее осуществления способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

2) деятельность детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах), а также в организациях общественного питания;

3) деятельность развлекательных центров для детей и подростков.

3.3. Правила, обязательные для исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями:

1) обеспечить соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях, соблюдение работниками организации правил респираторной гигиены, рекомендаций медицинских работников, минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций от одного человека к другому;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками простудного заболевания, ОРВИ (повышенная температура, кашель и др.), в том числе посредством бесконтактной термометрии, и недопущение нахождения таких сотрудников на рабочих местах, при выявлении таких сотрудников незамедлительно обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях. При необходимости обеспечить доставку заболевшего работника в медицинскую организацию способом, исключающим контактирование заболевшего с третьими лицами;

3) ограничить проведение мероприятий, предусматривающих совместное присутствие участников, и активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связей общего пользования;

4) воздержаться от предоставления услуг гражданам в очной форме. Услуги, предоставление которых возможно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, рекомендуется предоставлять в электронной форме. При отсутствии возможности предоставления услуг гражданам в электронной форме осуществлять оказание услуг по предварительной записи;

5) оказывать содействие работникам по соблюдению запретов и ограничений, установленных настоящими Правилами;

6) обеспечить применение дистанционного формата исполнения трудовых (служебных) обязанностей работников, организовав их деятельность с учетом следующих условий:

работники, относящиеся к категории административно-управленческого персонала организации (работники категорий руководителей и специалистов, осуществляющие общее руководство, руководство структурными подразделениями, бухгалтерский учет, кадровое и делопроизводственное обеспечение, и иные работники, осуществляющие административные функции, необходимые для осуществления деятельности организации), подлежат переводу на дистанционный режим исполнения трудовых (служебных) обязанностей в составе не менее 30 % от их численности;

- работники иных категорий, непосредственно участвующие в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования организаций, осуществляют деятельность в очном режиме работы исполнения трудовых (служебных) обязанностей с обязательной минимизацией очных контактов, в том числе путем использования освободившихся рабочих мест работников, осуществляющих должностные обязанности в дистанционном режиме;

7) при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Мурманской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

8) при поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

9) проводить среди работников информационно-разъяснительную работу по вопросу предотвращения и недопущения распространения коронавирусной инфекции;

10) обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результата указанного лабораторного исследования;

11) в случае привлечения к трудовой деятельности граждан, прибывших с территорий иностранных государств, осуществлять их допуск к работе при соблюдении условий:

- в отношении иностранных граждан - обеспечение исполнения требования по изоляции сроком на 14 календарных дней;

- в отношении граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2.2, - наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведенного в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

12) организациям, осуществляющим обязательное тестирование работников на предмет употребления алкоголя в соответствии с локальными актами организации, обеспечить проведение такого тестирования с использованием одноразовых мундштуков или их аналогов;

13) при наличии возможности перемещать работников организации из дома до работы и обратно без использования общественных видов транспорта;

14) организациям, осуществляющим деятельность в сфере торговли:

- обеспечить размещение на территориях объектов торговли информации о мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции, а также о необходимости обязательного использования СИЗ в торговом зале;

- не допускать нахождение в торговом зале граждан без СИЗ. При попытке прохода посетителя без СИЗ осуществлять его информирование о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за их нарушение. В случае несогласия посетителя исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ представитель организации торговли вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения и составления протокола;

15) собственникам (владельцам) объектов торговли, в том числе торговых центров, торгово-развлекательных центров:

- обеспечить проведение бесконтактной термометрии посетителей при входе в торговые центры, торгово-развлекательные центры, гипермаркеты;

- обеспечить с учетом положений подпункта 1 пункта 3.2 настоящих Правил недопущение оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов и фуд-плэйсов, в том числе путем ограничения доступа граждан на территорию фуд-корта (фуд-плэйса);

- не допускать размещение и (или) использование на территории торгового центра, торгово-развлекательного центра мест, предназначенных для сидения и отдыха (скамеек, стульев, кресел и т.п.), за исключением расположенных в торговых залах объектов розничной торговли;

- обеспечить недопущение оказания гражданам услуг, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, вне обособленного помещения для оказания указанных услуг;

- обеспечить недопущение работы объектов, предназначенных для развлечения и досуга;

- обеспечить соблюдение ограничения одновременного присутствия посетителей не более 1 человека на 4 кв. м площади торгового зала;

- не допускать нахождение в зданиях, помещениях торговых центров, гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, за исключением торговых залов, граждан без СИЗ. При попытке прохода посетителя без СИЗ осуществлять его информирование о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за их нарушение. В случае несогласия посетителя исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ представитель организации торговли вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения и составления протокола;

- обеспечить недопущение нахождения на территории торгового и (или) торгово-развлекательного центра лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения совершеннолетнего гражданина;

- обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты при входе в здания торговых центров, торгово-развлекательных центров, гипермаркетов;

16) организациям общественного питания осуществлять деятельность при соблюдении следующих условий:

- обеспечение наполняемости залов обслуживания не более 50% от общего количества посадочных мест;

- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;

- размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м или расстановка перегородок;

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;

- установление для организаций общественного питания, имеющих залы обслуживания и посадочные места, режима работы, предусматривающего прием и обслуживание посетителей в период не ранее 6 часов и не позднее 23 часов. Указанный режим работы не распространяется на деятельность организаций общественного питания, осуществляемую в целях обслуживания посетителей на вынос с возможностью посещения гражданами помещений таких организаций исключительно в целях получения заказанного товара;

- установление с 09.11.2020 для организаций общественного питания, имеющих залы обслуживания и посадочные места, запрета проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративных мероприятий и других аналогичных мероприятий с количеством более 25 лиц. Требование настоящего абзаца не применяется в случае обслуживания официальных мероприятий, проводимых с участием представителей, членов делегаций федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, иностранных государств, прибывающих в Мурманскую область с официальным или рабочим визитами;

17) деятельность кинотеатров (кинозалов), организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства (театры, дворцы (дома) культуры, ГОАУК "Мурманская областная филармония"), Мурманского океанариума осуществляется при соблюдении следующих условий:

- организация в местах общего пользования (входы в залы, туалеты) мест обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов;

- обеспечение использования сотрудниками при обслуживании посетителей защитных масок и перчаток;

- рассадка посетителей в шахматном порядке из расчета занятости 50 % от количества посадочных мест в зале;

- установление интервалов между сеансами не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки зала с применением дезинфицирующих средств;

- обеспечение преимущественно бесконтактных способов оплаты (использование банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д.) и реализации билетов (использование автоматов по продаже билетов, мобильных приложений по продаже билетов и т.д.);

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах", МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций";

18) предоставление государственных и иных услуг, в том числе в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурманской области, при соблюдении следующих условий:

- осуществление с 23.06.2021 обязательной предварительной записи заявителей;

- применение сотрудниками многофункциональных центров и предоставление заявителям при входе в помещение многофункционального центра средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- рабочие места сотрудников многофункциональных центров должны располагаться с учетом соблюдения режима социального дистанцирования не менее 2 метров;

- соблюдение заявителями социального дистанцирования не менее 2 метров друг от друга;

- отсутствие у заявителя признаков простудного заболевания;

- осуществление влажной уборки помещений многофункциональных центров не менее 2 раз в день во время перерыва с использованием бытовых моющих средств и дезинфекционных мероприятий.

Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предоставляются исключительно в электронной форме;

19) организациям, предоставляющим коммунальные услуги:

- не применять к гражданам, находящимся на изоляции, проходящим обследование и (или) лечение в медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, меры ответственности за несвоевременное исполнение ими обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- не приостанавливать и не ограничивать предоставление коммунальных услуг организациям, индивидуальным предпринимателям, сфера деятельности которых отнесена в соответствии с федеральным или региональным перечнями к отраслям экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

20) организациям, предоставляющим услуги связи, начисление платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не применять к гражданам, находящимся на изоляции, проходящим обследование и (или) лечение в медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, меры ответственности за несвоевременное исполнение ими обязательств по оплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

21) организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, обеспечить доступ специализированным организациям в помещения многоквартирного дома, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, для проведения дезинфекции, организованной органами местного самоуправления в рамках реализации подпункта 19.5 пункта 19 постановления, утверждающего настоящие Правила;

22) организациям, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования (не менее 1,5 м), в том числе путем нанесения специальной разметки;

23) организации, деятельность которых связана с предоставлением услуг населению, в том числе услуг доставки курьерами, а также организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли, обязаны:

- обеспечить использование работниками на рабочих местах средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки, за исключением водителей транспортных средств, имеющих конструктивное разграничение водительской кабины и салона;

- обеспечить контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты;

- организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

- организовать прием пищи в специально отведенном помещении, оборудованном раковиной для мытья рук или дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

- обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (перчатки, маска), дезинфицирующих и моющих средств;

24) организации, осуществляющие услуги проката спортивного инвентаря, туристского снаряжения, товаров детского ассортимента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях проведения досуга на открытом воздухе, обязаны:

- обеспечить использование работниками на рабочих местах средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки;

- обеспечить контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты;

- обеспечить проведение дезинфекции предметов проката после каждого их использования (возврата);

- обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (перчатки, маска), дезинфицирующих и моющих средств;

25) деятельность организаций, предоставляющих в почасовую аренду объекты размещения, не предусматривающие круглосуточного пребывания (беседки), осуществляют свою деятельность при соблюдении следующих условий:

- одновременное нахождение посетителей на объекте из расчета 1,5 кв. м на одного человека;

- проведение влажной уборки арендуемых помещений с применением дезинфицирующих средств и обработкой контактных поверхностей по окончании каждого срока аренды;

- установка в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

- обеспечение возможности приобретения посетителями на территории организации средств индивидуальной защиты и антисептических средств для рук;

- обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты;

- проведение каждые 2 часа обработки контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек), туалетов с использованием дезинфицирующих средств;

26) организациям, привлекающим работников для работы с территорий других субъектов Российской Федерации или иностранных государств, что предполагает осуществление работниками трудового процесса вне места постоянного их проживания (вахтовый метод), исходя из способа организации доставки работников руководствоваться следующими правилами:

26.1) в случае обеспечения нахождения работников на 14-дневной изоляции на территории Мурманской области:

- письменно согласовывать прибытие персонала вахты на территорию Мурманской области с Межведомственным оперативным штабом с обязательным предоставлением документов, подтверждающих соблюдение организацией условий, установленных настоящими Правилами, для привлечения работников к работе вахтовым методом, а также информации о дате, месте прибытия, количестве работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, о способе и порядке доставки работников, месте их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия;

- обеспечить преимущественно централизованную одномоментную доставку персонала вахты к месту работы на территории Мурманской области;

- обеспечить разработку и утверждение внутреннего порядка функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории размещения, включающего мероприятия, проводимые по месту осуществления работ, в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора № МР 3.1/2.2.0176/1-20 "Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";

- обеспечить на основании договора размещение работников, прибывших на территорию Мурманской области, в отдельно стоящем здании (части здания) (далее - объект) для прохождения централизованной изоляции;

- обеспечить на основании договора круглосуточную охрану объекта, исключающую возможность покидания объекта работниками, находящимися на изоляции;

обеспечить на основании договора проведение первичного медицинского осмотра прибывших работников в день их прибытия или не позднее следующего дня после прибытия, а также организацию круглосуточного медицинского наблюдения работников, находящихся на изоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора питание работников, находящихся на изоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора проведение ежедневной дезинфекции объекта;

- обеспечить преимущественно централизованную доставку прибывших работников к месту изоляции;

- обеспечить на основании договора проведение лабораторного исследования прибывших работников на COVID-19 на 10-й день их пребывания на изоляции;

- изоляция прибывших работников завершается:

на 15-й календарный день со дня их прибытия на территорию Мурманской области при условии получения отрицательного результата лабораторного исследования работников на COVID-19. С этого момента прибывшие работники вправе приступить к работе на территории Мурманской области;

до истечения 15-го календарного дня в случае убытия с территории Мурманской области при условии письменного согласования убытия с Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба;

- обеспечить допуск к работе работников без признаков инфекционного заболевания, ОРВИ, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Время простоя в связи с нахождением на изоляции оплачивается в порядке, установленном трудовым законодательством.

Требования настоящего подпункта в части обеспечения изоляции и проведения лабораторного исследования на COVID-19 не распространяются на лиц, ранее перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Организациям, привлекающим к работе вахтовым методом иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обеспечить исполнение требования по их изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, установленного постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019";

26.2) в случае обеспечения проведения лабораторного исследования работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) до прибытия на территорию Мурманской области:

- письменно согласовывать прибытие персонала вахты на территорию Мурманской области с Межведомственным оперативным штабом с обязательным предоставлением документов, подтверждающих соблюдение организацией условий, установленных настоящими Правилами для привлечения работников к работе вахтовым методом, а также информации о дате, месте прибытия, количестве работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, о способе и порядке доставки работников, месте их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия;

- обеспечить разработку и утверждение внутреннего порядка функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории размещения, включающего мероприятия, проводимые по месту осуществления работ, в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора № МР 3.1/2.2.0176/1-20 "Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";

- обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) персонала вахты за двое суток до прибытия на территорию Мурманской области;

- обеспечить преимущественно централизованную одномоментную доставку персонала вахты к месту работы на территории Мурманской области;

- обеспечить допуск к работе работников без признаков инфекционного заболевания, ОРВИ, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Требования настоящего подпункта в части необходимости проведения лабораторного исследования на COVID-19 не распространяются на лиц, ранее перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Организациям, привлекающим к работе вахтовым методом иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обеспечить исполнение требования по их изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, установленного постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019";

27) организациям, осуществляющим смену экипажей морских судов, письменно согласовывать прибытие таких работников на территорию Мурманской области с Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты прибытия работников с указанием даты, места прибытия, количества работников, из какой страны прибывают, маршрута следования, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Мурманской области. Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба вправе при необходимости запросить у организации дополнительную информацию по данному вопросу;

28) религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, принять меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при проведении религиозных обрядов, церемоний и иных культовых мероприятий, в том числе с использованием предметов культового назначения, в помещениях, зданиях, сооружениях и иных местах, и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания;

29) страховым медицинским организациям выполнять действия, направленные на обеспечение граждан Мурманской области полисами обязательного медицинского страхования, защиту прав застрахованных граждан и финансирование медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь, предусмотрев возможность обеспечения доставки полиса застрахованному гражданину способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

30) оказание услуг автомобильными школами (далее - автошколы) осуществляется при соблюдении следующих условий:

- обязательная предварительная дистанционная запись;

- применение сотрудниками автошкол и предоставление гражданам при входе в помещение автошколы средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- отсутствие у сотрудников автошкол и граждан признаков инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура, кашель и др.);

- проведение теоретических занятий с гражданами исключительно с применением обучающей программы дистанционного обучения;

- проведение практических занятий по вождению учебного автомобиля при условии нахождения в салоне автомобиля одного учащегося и одного инструктора, обеспеченных средствами индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- осуществление влажной уборки помещений автошкол не менее 2 раз в день, влажной уборки салона учебного автомобиля - после каждой поездки с учащимся с обязательным использованием бытовых моющих средств и дезинфекционных мероприятий;

31) организациям, осуществляющим регулярные перевозки городским электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам:

- обеспечить информирование о запрете допуска в общественный транспорт граждан без СИЗ, в том числе путем использования технических средств информирования или полиграфической продукции, предусматривающих доведение информации до сведения граждан до входа в транспортные средства;

- обеспечить информирование граждан о мерах административной ответственности в связи с нарушением требований об обязательном применении СИЗ;

- обеспечить соблюдение гражданами в салонах транспортных средств обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания, предусмотрев возможность их приобретения в случае отсутствия у граждан таких средств;

- не допускать оказание транспортных услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим, обеспечив информирование территориальных подразделений органов внутренних дел о случаях обнаружения в салонах транспортных средств граждан, отказывающихся исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ;

- обеспечить снижение количества одновременно перевозимых маршрутными такси пассажиров до 2/3 от максимальной вместимости маршрутного такси;

- обеспечить переоформление срока действия единого социального проездного билета (транспортной карты ЕСПБ) или льготного проездного билета для обучающихся (транспортной карты обучающегося), по которым не совершено поездок в период действия режима повышенной готовности, на последующий месяц (по выбору заявителя) в случае получения соответствующего обращения заявителя и после подтверждения оператором автоматизированной системы учета оплаты проезда информации об отсутствии поездок у заявителя, а также возмещения заявителем разницы в стоимости проездного билета в случае ее изменения;

32) солярии, сауны, бани и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, при осуществлении деятельности вправе использовать купели и бассейны. Организация деятельности указанных объектов в части иных условий осуществляется с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0181-20 "Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

33) деятельность спортивных объектов и сооружений, спортивных секций, фитнес-центров и других аналогичных объектов осуществляется при условии:

- загрузки каждого объекта не более чем на 75 % от единовременной пропускной способности;

- загрузки гидромассажных ванн и иных подобных объектов не более чем на 75 % от единовременной пропускной способности;

34) деятельность бассейнов, в том числе расположенных в фитнес-центрах и других аналогичных объектах, осуществляется при условии загрузки бассейна не более чем на 75% от единовременной пропускной способности;

35) деятельность гостиниц, хостелов, гостевых домов, мини-гостиниц, баз отдыха и иных объектов туристической инфраструктуры осуществляется при соблюдении следующих условий:

- заселение граждан осуществляется исключительно при наличии сертификата (справки) о полном курсе вакцинации (для двухкомпонентных вакцин - двумя компонентами вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), завершенном не ранее чем за три недели до заселения, либо справки о наличии антител класса IgG к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) SARS-CoV-2 в защитном титре либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения.

Требования абзаца второго настоящего подпункта не распространяются на членов экипажей воздушных судов, когда размещение в гостинице осуществляется в целях межполетного отдыха, граждан, размещение которых в гостинице осуществляется в рамках исполнения соответствующей обязанности авиаперевозчика в случае задержки или отмены авиарейса, а также лиц, не достигших возраста 18 лет, заселяющихся в сопровождении родителей (законных представителей), предъявивших предусмотренные абзацем вторым настоящего подпункта документы;

- обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки;

- проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации;

- соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.06.2020 (МР 3.1/2.1.0193-20).

Деятельность граждан, предоставляющих в пользование жилые помещения по договорам найма или аренды посуточно, осуществляется при соблюдении следующих условий:

- заселение граждан осуществляется исключительно при наличии сертификата (справки) о полном курсе вакцинации (для двухкомпонентных вакцин - двумя компонентами вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), завершенном не ранее чем за три недели до заселения, либо справки о наличии антител класса IgG к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) SARS-CoV-2 в защитном титре либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения;

- обеспечение одноместного размещения гостей исходя из количества жилых комнат, за исключением размещения членов одной семьи;

- проведение профилактической дезинфекции помещений с применением дезинфицирующих средств и обработкой контактных поверхностей по окончании каждого срока найма (аренды);

36) розничным сетевым аптечным организациям обеспечить неснижаемый недельный запас средств индивидуальной защиты для целей реализации населению;

37) деятельность санаторно-курортных организаций, пансионатов осуществляется при соблюдении следующих условий:

- проведение перед приемом отдыхающих генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- заселение граждан исключительно при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения, либо при наличии сертификата (справки) о полном курсе вакцинации (для двухкопмонентных вакцин - двумя компонентами вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), завершенном не ранее чем за три недели до заселения;

- заселение 1 - 2 человек в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи;

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0197-20 по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

38) деятельность учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, в части организации посещения получателей услуг осуществляется при соблюдении следующих условий:

- организация термометрии посетителей. При выявлении у граждан температуры тела 37 градусов и выше или признаков простудного заболевания, ОРВИ (повышенная температура, кашель и др.) граждане к посещению не допускаются;

- выделение для общения отдельного помещения, оборудованного дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук;

- обеспечение наличия и использования прибора для обеззараживания воздуха, а также проветривания помещений и обработки контактных поверхностей дезинфицирующими средствами в перерыве между посещениями;

- организация посещений по предварительной записи, предусмотривающей время посещения не более 30 минут и интервалы между разными посещениями не менее 15 минут;

- обеспечение использования СИЗ посетителями и получателями услуг (возможна установка прозрачных защитных экранов);

39) образовательным организациям при поступлении информации о заболевании обучающегося новой коронавирусной инфекцией (далее -заболевший) обеспечить проведение следующих мероприятий:

- незамедлительный перевод обучающихся класса, в котором выявлен заболевший, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий на 14 календарных дней со дня, следующего за последним днем пребывания в образовательном учреждении такого обучающегося;

- передачу списков обучающихся, переведённых на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с контактом с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, в медицинские организации по месту жительства контактных лиц для организации медицинского наблюдения;

- заключительной дезинфекции кабинета (кабинетов), закрепленного за классом, обучающиеся которого переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, а также мест общего пользования, силами образовательной организации;

- незамедлительное информирование в письменном виде об организации вышеперечисленных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Мурманской области;

- информирование родителей обучающихся, переведённых на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с контактом с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, о необходимости ограничения контактов детей и вызова врача при появлении у них клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.).

Указанные мероприятия, в том числе перевод обучающихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, осуществляются независимо от наличия у образовательной организации соответствующей информации (в том числе предписаний, постановлений, уведомлений), поступившей от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области;

40) деятельность аквапарков и других аналогичных объектов с массовым посещением людей осуществляется при условии обеспечения загрузки объекта не более чем на 75% от единовременной пропускной способности и соблюдении иных условий организации деятельности, установленных МР 3.1/2.1.0204-20.3.1 "Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

41) деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе с дневным пребыванием, осуществляется при соблюдении следующих условий:

- соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами при открытии и функционировании организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации санитарным правилам и нормам;

- наличие у сотрудников организаций медицинских справок об отсутствии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданных не ранее чем за три дня до открытия организации;

42) организаторам спортивных соревнований муниципального и регионального уровня между спортсменами (коллективами спортсменов) в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области на 2021 год (далее -спортивные соревнования) осуществлять их подготовку и проведение при соблюдении следующих условий:

- обеспечение соблюдения зрителями социальной дистанции при проведении спортивных соревнований на открытом воздухе;

- заполняемость спортивного объекта не более чем на 30% и обеспечение соблюдения зрителями требований пункта 2.9 настоящих Правил при проведении спортивных соревнований в закрытых помещениях;

- осуществление допуска на спортивные соревнования участников и персонала исключительно из числа лиц:

1) либо прошедших полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции;

2) либо перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией, с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев;

3) либо имеющих отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня посещения организации (объекта).

3.4. Организации и индивидуальные предприниматели при возобновлении и осуществлении деятельности несут ответственность за соблюдение положений, предусмотренных пунктом 3.3 Правил, а также выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном сайте: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_ofdoc,php.".







