Главой Совета федеральной территории Сириус стала Елена Шмелева

В пятницу на федеральной территории Сириус избрали главу и членов совета первого созыва. Заседание открыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Председателем совета избрали руководителя Фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву.

- Спасибо за доверие, - сказала она. - Мы начинаем и продолжаем нашу работу. При создании Образовательного центра "Сириус" никто не воспринимал его как элитный закрытый клуб. Сириус является продолжателем очень важных традиций, где сочетаются классическое образование и цифровые технологии. Это не закрытая песочница с госрегулированием, а полноценный город с сильным университетом, который будет развивать все отрасли городского хозяйства.

Заместителем главы стал заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин. Его же избрали руководителем комитета по вопросам организации публичной власти. Комитет по налогам, бюджету и экономическим вопросам возглавил Алексей Горбачев, а по развитию территории и человеческого капитала - Андрей Литвинов.

Напомним, в 2020 году в первую часть статьи 67 Конституции РФ были внесены изменения, позволяющие создавать в стране федеральные территории. Первой федеральной территорией стал Сириус. Это аналог города федерального подчинения.

Сейчас в Сириусе проживают 19,2 тысячи человек. Ожидается, что в перспективе их количество вырастет до 30-40 тысяч. Сейчас в Сириусе формируется система органов публичной власти, которые имеют полномочия органов местного самоуправления, ряд полномочий регионального уровня и могут наделяться отдельными полномочиями РФ.

Совет первого созыва сформирован согласно федеральному закону: три члена назначены президентом России, три - правительством страны, один - губернатором Краснодарского края, девять избраны путем прямого голосования. В него вошли представители различных сфер - образования, культуры, искусства, здравоохранения, спорта, финансов и государственного строительства.

- Сначала появился образовательный проект, который стал успешным, а потом федеральная территория, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Теперь здесь живут люди и приезжают отдыхающие. Поэтому важно сбалансировать интересы и сделать так, чтобы всем было комфортно. Это стратегическая задача. Сочи и Сириус должны совместно работать на результат. Алгоритма, который можно было бы позаимствовать, нет. Вы - первопроходцы. Все получится. Желаю успехов.

День федеральной территории Сириус предложили отмечать 22 декабря. Именно в этот день в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о ее особом статусе. Этот и другие вопросы обсудят на следующем собрании, которое состоится через две недели.