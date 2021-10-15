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Рубрика: Общество

Инфекционист рассказала о новой клинической картине COVID-19

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Коронавирус после мутации и масштабного распространения его генома "дельта" изменил клинические симптомы у заболевших и стал передаваться с большей скоростью. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Республики Крым Татьяна Одинец.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В Крыму лишь 1,8 процента вакцинированных заболели COVID-19

- Штамма вируса претерпел несколько мутаций, в результате чего "научился" быстрее и проще прикрепляться к рецептору клетки, - пояснила Одинец. - Эти новые свойства патогена сокращают инкубационный период, продолжающийся в среднем от одного до трех дней, и способствуют стремительности развития заболевания.

Первые симптомы у заболевших мутировавшим коронавирусом сходны с ОРВИ. Как правило, это повышение температуры, першение в горле, насморк, кашель. Также могут наблюдаться признаки кишечной инфекции - диарея, тошнота и рвота.

- Если раньше одним из основных явных признаков COVID-19 была аносмия (потеря вкуса и обоняния), то сейчас такие симптомы встречаются довольно редко, - рассказала Татьяна Одинец. - Поэтому больные зачастую не спешат обращаться к специалистам, полагая, что у них обычная простуда.

Иногда такая самоуспокоенность чревата серьезными осложнениями.

- Сейчас для протекания коронавирусной инфекции характерно стремительное развитие осложнений, возникающих уже на третий-четвертый день, - отметила инфекционист. - Кроме поражения дыхательной и пищеварительной систем, "дельта" штамм часто провоцирует развитие тромбозов в сосудах органов. Наиболее страшное осложнение, которое становится одной из главных причин смертности, - цитокиновый шторм. Это бесконтрольный выброс огромного количества биологически активных веществ и развитие аутоиммунного отека, который препятствует поступлению кислорода в кровь. Таким образом, возникает тканевая гипоксия и возможен внезапный летальный исход.

Сейчас цитокиновый шторм при заболевании коронавирусом часто развивается даже у молодых пациентов, имевших сильный иммунитет и ранее редко болевших простудными заболеваниями. Так, организм, пытаясь противостоять вирусу, может дать слишком сильный иммунный ответ, разрушая при этом легкие.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Крыма отмечает, что в "ковидных" госпиталях республики, как и в целом в стране, сейчас много "тяжелых" пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке (381 пациент в тяжелом и крайне тяжелом состоянии по состоянию на 14 октября). При этом число вакцинированных граждан, заболевших коронавирусом, - около одного процента. Такие больные практически не поступают в реанимацию.

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По данным Минздрава РК, в Крыму за последние сутки продолжается рост числа выявленных носителей коронавируса. Пятый день подряд полуостров устанавливает антирекорды: за 14 октября это 568 заболевших. 16 человек умерли.

- Мы прогнозируем худшую ситуацию, - заявил накануне телеканалу "Крым 24" замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский. - Мы смотрим вперед на то, что коечного фонда может не хватать, поэтому и другие медицинские учреждения готовятся к оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день стабилизации мы не видим.

Накануне премьер-министр РК Юрий Гоцанюк допустил введение в республике QR-кодов вакцинации при допуске в общественные места.

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