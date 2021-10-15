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15.10.2021 11:28
Рубрика: Происшествия

В Крыму гражданина Украины осудили на 12 лет за шпионаж

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Константину Ширингу, обвиненному в шпионаже.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
Суд в Крыму арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Фигурант дела Ширинг вместе со своей сообщницей, военнослужащей Вооруженных сил РФ Татьяной Кузьменко, входил в агентурную суть, организованную херсонским подразделением украинской военной разведки. Первый шпионил по заданию украинской спецслужбы, а вторая передавала собранные сведения военной разведке. Весной 2020 года их задержали сотрудники УФСБ.

- Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку его материалы дела содержали сведения, составляющие государственную тайну, - рассказали "РГ" в пресс-службе суда. - Подсудимый признан виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну.

Приговором Верховного Суда РК подсудимый признан виновным по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

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