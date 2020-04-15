В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Разведывательные операции в российском Крыму организовал 45-летний начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, Олег Ахмедов. Он завербовал и курировал членов агентурной сети, в которую входили военнослужащая Вооруженных Сил РФ и гражданин Украины. Первая подозревается в передаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке сведений гостайны, а второй шпионил на полуострове по заданию украинской спецслужбы.

В отношении всех фигурантов Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Женщине-агенту украинских спецслужб из соображений гуманизма и с учетом наличия несовершеннолетних детей суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу.

- Информация о предполагаемой шпионской деятельности задержанных получена в рамках расследования уголовного дела, о возбуждении которого ФСБ России сообщала в январе 2020 года, - пояснили в ФСБ. - Фигурантом этого дела является гражданин России, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории РК схроны с боеприпасами и взрывчаткой, которые он тайно доставил с территории Украины.

Напомним, в закопанных в землю тайниках хранились девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов.

Украинская военная разведка планировала несколько диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны.