МВД заплатит гражданам за сведения о насильнике, сбежавшем из тюрьмы

Руководство главного управления МВД России по Волгоградской области заплатит 300 тысяч рублей за достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

10 октября в Кировском районе Волгограда 15-летняя школьница стала жертвой изнасилования. В уголовном деле также фигурирует статья "грабеж".

Личность подозреваемого установлена.

Разыскивается Милохов Дмитрий Владимирович, 1992 года рождения. Приметы: рост 175-185 сантиметров, худощавого телосложения, коротко стриженные темно-русые волосы, голубые глаза. Справа на животе есть послеоперационный шрам, на указательном пальце правой руки также шрам длиной два сантиметра. На правой кисти имеются татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье - в виде паука, на груди - в виде креста.

Информацию можно сообщить по телефонам: (8442) 30-43-45, +7-995-418-75-08. Обратившимся гарантируется конфиденциальность и безопасность.