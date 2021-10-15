Синоптики рассказали о погоде в день посадки "Союза" с Пересильд

Военные метеорологи Центрального военного круга прогнозируют солнечную погоду в районе посадки "Союза МС-18", которая состоится в Казахстане утром 17 октября. На борту спускаемого аппарата на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимали на орбите материал для новой картины.

"В районе посадки юго-восточнее города Жезказган будет переменная облачность без осадков, видимость более 10 километров, ветер северо-восточный до пяти метров в секунду, температура воздуха 11-14 градусов выше нуля, в утреннее время до 3 градусов выше нуля", - сообщил ведущий метеоролог ЦВО Тельман Алескеров.

Напомним, пятого октября на МКС отправилась съемочная группа для работы над фильмом "Вызов", по сюжету которого женщина-врач готовится к полету в космос, так как на МКС находится ученый, которому требуется ее помощь.

17 октября кинодеятели должны вернуться. Встречать в Казахстане их будет около двух сотен военнослужащих, задействуют 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 спецмашин.