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13.10.2021 15:37
Рубрика: Общество

Летчики ЦВО обеспечат посадку "Союза" с Пересильд с Шипенко

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Российская авиационная группировка перебазировалась в Казахстан, где в ближайшее воскресенье будет обеспечивать посадку спускаемого аппарата корабля "Союза МС-18" со съемочной группой на борту. Помимо киношников, домой вернется и отметивший на днях 49-летие космонавт Олег Новицкий, который провел на орбите уже более 340 суток.

Фото: ЦПК / Роскомос / ТАСС
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"Российские десантно-транспортные Ми-8 и транспортные Ан-12 и Ан-26 прибыли из Свердловской и Челябинской областей на аэродромы Караганда и Жезказган", - передает сегодня пресс-служба Центрального военного округа. Там уточнили состав группировки: 10 вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-12 и один Ан-26.

Напомним, 5 октября на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, чтобы отснять в невесомости материалы для фильма "Вызов". Жанр будущей картины определен как космическая драма. По сюжету женщине-врачу придется за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС для спасения жизни космонавта на борту.

Уже утром 17 октября кинодеятели должны вернуться на Землю. Встречать их будет около двух сотен военнослужащих (все пройдут барьерную термометрию и сдадут тесты на вирусные и инфекционные заболевания). Задействуют и спецтехнику, в том числе - пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

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