Уральский эксперт по анализу данных помогла с цифровой постановкой Шекспира

Конкурс цифровой сценографии Digital opera performance прошел в Санкт-Петербурге. В цифровизации постановки Шекспира приняла участие уральский эксперт по анализу данных.

Темой конкурса в этом году стала трагедия "Ромео и Джульетта". В этом необычном конкурсе на пересечении искусства и технологий приняли участие молодые театральные и цифровые художники, режиссеры и графические дизайнеры. Каждой команде достался фрагмент одного из воплощений шекспировской пьесы - в опере, балете, мюзикле и кино. Задачей участников было продумать сценографию и создать цифровые декорации.

Пространство сцены то зарастало шипастыми ветвями, то становилось панорамой итальянского городка, а то и вовсе покрывалось узором из кинжалов и черепов. И в этом все время меняющемся антураже звучала музыка Прокофьева, Берлиоза, Шарля Гуно и Нино Рота. Конкурсный концерт превратился в странный мозаичный спектакль. История шла к неизбежной трагической развязке сквозь цифровые узоры и музыкальный коктейль.

Эксперт по анализу данных и машинному обучению из Екатеринбурга Татьяна Зобнина стала членом команды ARTMIX. Возглавил этот творческий коллектив петербургский режиссер Егор Звездин. Команде достался фрагмент под названием "Склеп" - сцена гибели влюбленных.

- Мы использовали три разных алгоритма машинного обучения. Сначала создавался образ храма с витражами и каменной кладкой, и эта сцена была сгенерирована с помощью первого алгоритма машинного обучения. Все изменения должны были происходить синхронно с музыкой, которую исполнял оркестр - и это второй алгоритм. И третий алгоритм позволил искусственному интеллекту самому создавать картинку по сути из музыки, - рассказала "РГ" Татьяна.

Обученная нейронная сеть сама генерировала то, что увидели зрители. Так что искусственный интеллект был самостоятельным участником команды.

Многие команды использовали в цифровых декорациях считываемые очень понятные образы - летающие губы, цветы, женские силуэты. ARTMIX сознательно ушли от четких образов, чтобы визуальный ряд не затмевал происходящее на сцене. И решение оказалось верным: подтверждают это победа в номинации "лучший дизайн" и приз зрительских симпатий.