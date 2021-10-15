В Челябинске в 31 год скончался солист театра оперы и балета

В Челябинске в возрасте 31 года ушел из жизни солист театра оперы и балета имени Глинки Павел Локшин. Знакомые артиста на официальной странице театра в соцсетях сообщают, что он скончался от коронавируса.

В 2012 году Павел Локшин с отличием окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по специальности "артист музыкального театра", а еще через два года получил диплом того же вуза по направлению "вокальное искусство".

Начал карьеру в Омском театре юного зрителя, а в 2014 году стал солистом Челябинского академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки. Исполнял ведущие партии в спектаклях "Жизнь за царя", "Фауст", "Евгений Онегин", "Князь Игорь", "Моцарт и Сальери", "Руслан и Людмила" и многих других.

Артист скончался 14 октября. Коллектив театра скорбит о потере и приносит глубочайшие соболезнования родным и близким артиста.