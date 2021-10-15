В Екатеринбурге на место тления торфяников стянули дополнительные силы

Воздух в Екатеринбурге почти очистился от дымного смога, который накануне окутал город из-за тлеющих на южной окраине торфяников. Тем не менее, тушение очагов продолжается в круглосуточном режиме, МЧС наращивает группировку для борьбы с огнем.

Как передает департамент информационной политики Свердловской области, к ликвидации возгорания подключились сотрудники Уральской авиабазы. На место доставлены, в том числе, пожарный автомобиль и два колесных трактора, малый лесопатрульный комплекс, бульдозер. За ситуацией следит квадрокоптер, оснащенный тепловизором. Кроме того, специалистам помогают представители Ногинского спасательного центра МЧС России - они прибыли на место с насосно-рукавным комплексом "Шквал: это оборудование подает воду до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от источника воды до очага пожара.

Легкий запах гари утром, когда был туман, в Екатеринбурге еще ощущался. Управление Роспотребнадзора продолжает проверять качество атмосферного воздуха. Так, пробы, взятые в районе улицы Счастливая в микрорайоне Солнечный, рядом с которым и тлеют торфяники, показали превышение содержания мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 1,06 раза. Остальные показатели нормализовались.