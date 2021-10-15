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15 октября 2021 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.10.2021 № 25 "О внесении изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15"

Дата подписания 11 октября 2021 г.
Опубликован 15 октября 2021 г.
Вступает в силу 16 октября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

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Зарегистрирован 14.10.2021 № 65406

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.10.2021 г.

Вступает в силу с 16 октября 2021 г.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

1. Внести изменение в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26.05.2020, регистрационный № 58465), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16.11.2020, регистрационный № 60909), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова


Утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 25


Изменение в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15

Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование".