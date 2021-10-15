Роспотребнадзор вдвое сократил срок теста на COVID-19

Роспотребнадзор сократил в два раза срок теста на коронавирус - теперь результаты должны быть готовы в течение 24 часов после сдачи биоматериала в лабораторию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.

Согласно действовавшим ранее нормативам Роспотребнадзора, норматив готовности исследований составлял 48 часов.