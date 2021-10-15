Роспотребнадзор создаст условия для депортации зараженных иностранцев

Роспотребнадзор планирует создать федеральную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Система, в том числе, позволит оперативно выявлять инфицированных иностранцев и депортировать их. Как говорится в документе, проект предполагает "разработку информационный системы сведений санитарно-эпидемиологического характера", которая будет взаимодействовать с различными ведомствами на разных уровнях. В частности, обеспечив взаимодействие информационных систем Роспотребнадзора, Минздрава, органов местного самоуправления и организаций, работающих в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Реестр, отмечается в законопроекте, позволит выявлять иностранцев и лиц без гражданства, которые могут быть носителями инфекции и представлять опасность для окружающих, а также быстро принять решения по поводу депортации.

Ранее стало известно, что в рамках проекта "Санитарный щит" все пограничные пункты в России будут оснащены для проведения экспресс-тестирования всех, кто въезжает на территорию страны.