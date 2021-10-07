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07.10.2021 16:07
Рубрика: Общество

Голикова объяснила, зачем России "санитарный щит"

Текст: Евгения Думанская
"Санитарный щит" призван защитить Россию от новых пандемий, которые потенциально возможны, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Ранее стало известно о проекте по созданию системы противодействия инфекциям по всему периметру российско границы. В пунктах пропуска будут организованы экспресс-тесты на любые вирусы с получением результата в течение часа.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как рассказала Голикова, пункты контроля станут современными лабораторными комплексами и можно будет протестировать всех, кто въезжает в страну.

"Реализация проекта позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции, а за четыре месяца - вакцины против них", - передает РИА Новости со ссылкой на секретариат Голиковой.

"Санитарный щит" стал одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года , которые утвердил 7 октября глава правительства Михаил Мишустин.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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