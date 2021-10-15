Россия выступает против американских военных баз в Центральной Азии

Страны Центральной Азии могут стать целями для атак "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России), если на их территории будут размещены американские военные объекты. Такое мнение выразил Александр Стерник, который занимает должность директора третьего департамента стран СНГ МИД России.

"Мы считаем крайне опасным давление, которое оказывается сейчас на наших союзников с целью военного и разведывательного базирования под предлогом антитеррористической деятельности", - заявил Стерник, чьи слова приводит ТАСС.

Дипломат добавил, что против размещения американских баз выступают Москва, Пекин и Тегеран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял о том, что Россия выступает против переноса военной инфраструктуры США в страны Центральной Азии. В середине августа представители движения "Талибан" полностью захватили контроль над Афганистаном. Последние военнослужащие США покинули страну в ночь на 31 августа.