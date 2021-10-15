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15.10.2021 14:52
Рубрика: Власть

Россия заинтересована в строительстве русских школ во всех союзных странах

Текст: Елена Новоселова
Русские школы во всех союзных России странах - в приоритете для нашей страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Он также добавил, что Россия уже строит в Таджикистане пять школ, где обучение будет идти на русском языке в соответствии с программами отечественных учебных заведений. Школы появятся в пяти городах республики - Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, в рамках соглашения между правительствами двух стран.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Как писала "РГ", в России этот проект называют очень важным, так как в Таджикистане живет много российских соотечественников.

Такая же программа готовится в Узбекистане. По словам Лаврова, заинтересованность в ней выражает и руководство Армении. Напомним, что в рамках гуманитарного проекта "Класс!" между министерством просвещения России и Министерством народного образования Республики Узбекистан 32 российских методиста отправились в Узбекистан, чтобы провести мониторинг текущего уровня владения русским языком преподавателей и учащихся местных школ. Российские специалисты дадут оценку качества обучения русскому языку в Узбекистане, а также разработают для зарубежных коллег рекомендации по преподаванию русского языка.

"Класс" будет реализовываться до 2030 года. Это продолжение программы Минпросвещения России "Русский учитель за рубежом", в рамках которой российские учителя преподают разные предметы на русском языке в ряде зарубежных стран. По мнению авторов проекта, он будет способствовать формированию устойчивых связей между преподавателями России и Узбекистана, сближению педагогических подходов и созданию условий для дальнейшего расширения российско-узбекистанского двустороннего сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия стремится сделать так, чтобы проект строительства школ в Таджикистане выступил в качестве модели для всех союзников и стратегических партнеров нашей страны. Система филиалов отечественных университетов в странах СНГ так же расширяется и развивается, уточнил министр.

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