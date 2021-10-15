Сенатор: Поправки о гражданстве РФ для детей от смешанных браков может внести кабмин

Если детям от смешанных браков будут предоставлять российское гражданство, то они сразу получат защиту со стороны государства, заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

На Всемирном конгрессе российских соотечественников глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дети от смешанных браков должны получать гражданство России автоматически, а от места рождения это зависеть не должно.

"Я думаю, что такие поправки (в законодательство) поступят от правительства", - сказал Цеков РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что "однозначно поддерживает любые инициативы, которые облегчают получение российского гражданства для наших соотечественников". Также он призвал упростить получения гражданства соотечественникам с Украины и из Беларуси.