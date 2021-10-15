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15.10.2021 15:38
Рубрика: Общественный транспорт

Столичная Госавтоинспекция выявила более 600 неисправных автобусов

Текст: Владимир Баршев
Фото: Агентство "Москва" Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"

С начала года ГИБДД Москвы выявила на дорогах 661 автобус с неисправностями. Еще 335 автобусов перевозили пассажиров не смотря на то, что в их конструкцию были внесены изменения, не согласованные с ГИБДД, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Всего за 9 месяцев этого года ГИБДД провело более 57 тысяч сплошных проверок пассажирских автобусов, по результатам которых выявлено более 12,5 тысяч нарушений. Помимо перечисленных, также выявлено 83 факта управления автобусами, не прошедшими технический осмотр. В 25 случаях не проводился предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств.

Напомним, что с 1 марта этого года техосмотр автобус проводится при непосредственном участии сотрудников ГИБДД. Именно сотрудник ведомства подписывает диагностическую карту и допускает автобус на дороги.

Также в 23 случаях не было проведено предрейсового медицинского осмотра водителя.

Еще в 118 случаях был нарушен режим труда и отдыха водителей. У 69 водителей не было путевой документации. А еще 11 водителей вовсе занимались незаконной предпринимательской деятельностью. Здесь также стоит напомнить, что любые перевозки пассажиров на автобусе у нас лицензируются. Без лицензии водитель автобуса может перевозить только себя.

По всем фактам выявленных нарушений в отношении физических, должностных и юридических лиц составлены административные материалы.