Постановление администрации Тамбовской области от 15 октября 2021 года № 771 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 02.08.2021) следующие изменения:

пункт 1.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"граждан в возрасте 65 лет и старше не посещать культурно-досуговые мероприятия, организуемые центрами, клубами, кружками, секциями;";

пункт 18.4 изложить в следующей редакции:

"18.4. Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (класс 90 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД), деятельности в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2 ОКВЭД) в период с 23.00 до 07.00.

Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) деятельности танцплощадок, дискотек (погруппа 93.29.2 ОКВЭД).

Срок - с 18.10.2021 до особого распоряжения.

Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в период с 03.00 до 07.00, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 ОКВЭД).

Указанная деятельность в период с 07.00 до 23.00 осуществляется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при условии обеспечения одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от вместимости зала обслуживания.

В период с 23.00 до 03.00 указанная деятельность осуществляется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при условии наличия у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из документов:

сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода, полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), в электронном виде (на бумажном носителе), либо справки медицинской организации о прохождении вакцинации от COVID-19;

справки (заключения) медицинской организации либо QR-кода, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев до посещения объектов деятельности, указанных в настоящем пункте;

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в электронном виде (на бумажном носителе), выданного не ранее чем за 72 часа до посещения объектов деятельности, указанных в настоящем пункте.

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 ОКВЭД) осуществляется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при условии соблюдения запрета на оказание услуг в области исполнительских искусств (подкласс 90.01 ОКВЭД), в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2, погруппы 93.29.3, 93.29.9 ОКВЭД).

Срок - с 18.10.2021 до особого распоряжения.

Запрет, установленный в абзаце четвертом настоящего пункта, не распространяется на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также оказывающих услуги дистанционным способом и на вынос.";

пункт 18.5 дополнить абзацами следующего содержания:

"Ввести запрет на функционирование детских игровых комнат (игровых залов), расположенных на территории торговых (торгово-развлекательных) центров и других зданий общественного назначения.

Срок - с 18.10.2021 до особого распоряжения.";

пункт 18.6 изложить в следующей редакции:

"18.6 Деятельность физкультурно-оздоровительная

(подкласс 96.04 ОКВЭД), деятельность в области исполнительских искусств подкласс 90.01 ОКВЭД), деятельность учреждений культуры и искусства (подкласс 90.04 ОКВЭД), деятельность музеев (подкласс 91.02 ОКВЭД), деятельность по предоставлению мест для временного проживания (класс 55 ОКВЭД), деятельность санаторно-курортных организаций (подгруппа 86.90.4 ОКВЭД), деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (класс 93 ОКВЭД), деятельность в области демонстрации кинофильмов (подкласс 59.14. ОКВЭД) осуществляется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при условии наличия у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из документов:

сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода, полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), в электронном виде (на бумажном носителе), либо справки медицинской организации о прохождении вакцинации от COVID-19;

справки (заключения) медицинской организации либо QR-кода, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев до посещения объектов деятельности, указанных в настоящем пункте;

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в электронном виде (на бумажном носителе), выданного не ранее чем за 72 часа до посещения объектов деятельности, указанных в настоящем пункте.

Срок - с 01.11.2021 до особого распоряжения";

пункт 18.7 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







