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15.10.2021 16:21
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустит автодом Tacozilla. Он вдохновлен кемпером-легендой

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota Фото: Пресс-служба Toyota
Фото: Пресс-служба Toyota

Скоро в США стартует выставка тюнинга SEMA, на которой Toyota презентует Tacozilla. Название вызывает ассоциации с каким-то монстром, но новинка - автодом на базе пикапа Tacoma.

Фото: МИТП КНР
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Источник вдохновения - кемпер родом из 70-х, созданный Toyota в партнёрстве с компанией Chinook. Последняя изготовила площадку для установки будки на шасси пикапов Toyota, такие автодома продавались в дилерской сети японской марки.

В основе Tacozilla лежит Tacoma в версии TRD Sport, что означает, как минимум, усиленную подвеску. Менеджер проекта Марти Швертер говорит, что команда поставила перед собой задачу не создавать холодильник на шасси пикапа. Несмотря на высокий кузов и выступающий альков, автомобиль получится более аэродинамичным, чем старые Chinook, добавил Швертер.

Ещё одна особенность нового кемпера на базе "Такомы" - короткий задний свес, который позволяет путешествовать не только по местам, где проложен асфальт.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Внутри кузова расположены туалет, компактная кухня, стол, а в алькове есть два полноценных спальных места.

В США Toyota Tacoma в версии TRD предлагается с бензиновым 280-сильным V6 3.5 литра, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

У Toyota осталось две недели для завершения проекта: шоу SEMA открывается 2 ноября в Лас-Вегасе.

#Toyota