Ушло в суд дело в отношении экс-депутата Петербурга Романа Коваля

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата парламента Северной столицы Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина.

Как отмечают в Генпрокуратуре, бывшему парламентарию вменяют получение взятки в особо крупном размере, а его помощнику - посредничество.

Напомним, Коваля обвиняют в том, что он на протяжении трех лет через депутатскую поправку лоббировал выделение из городского бюджета субсидий, которые тратились на оборудование и медицинские материалы для различных медучреждений города. В самих по себе дополнительных тратах на здравоохранение состава преступления нет, однако контракты медучреждения заключали с конкретным предпринимателем, а тот, в свою очередь, по версии следствия, должен был с каждой сделки отдать парламентарию 20 процентов от суммы контракта. По этой схеме за три года экс-депутат и его помощник получили почти 17 миллионов рублей.

Об этой ситуации в правоохранительные органы сообщил сам предприниматель. Он хотя и участвовал в схеме, но в связи с тем, что он сам заявил о преступлении, его освободили от уголовной ответственности.