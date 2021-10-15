В "Автодоре" рассказали о развитии сети заправок на федеральных трассах

"Автодор" активно работает с партнерами, чтобы увеличить количество заправок на трасе М-11. Об этом в эфире "Радио Автодор" рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

"В прошлую пятницу мы открыли лукойловскую заправку на 327 км в Тверской области. Это получается, на 200-м есть, на 300-м есть, на 400-м есть, на 477 -м мы тоже в ноябре две зеркальных еще введем", - уточнил собеседник.

По его словам, сейчас запускается строительство АЗС на 63-м и 75-м километре. Кроме того, планируется заправка на 23-м километре, практически сразу от МКАДа.

Петушенко подчеркнул, что трасса М-12 также будет вводиться сразу с новыми заправками.

"АЗС будут большими, полноценными, с большой площадкой, поскольку мы понимаем, что, транзитный потенциал здесь огромный у этой трассы. И, переговариваем с грузоперевозчиками, понимаем, что она будет востребованной, и конечно, люди должны иметь возможность остановиться, не только заправиться, но и пообедать, отдохнуть, посмотреть техническое состояние своей машины", - заключил он.