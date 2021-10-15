В "Автодоре" рассказали о строительстве трассы М-12

Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор" рассказал о ходе строительства трассы М-12.

По его словам, подготовка территории от Балашихи до Ногинска уже практически завершена.

Кроме того, в конце прошлого года была проведена конкурсная процедура по трассе "Москва - Нижний Новгород - Казань".

Он отметил, что скоро планируется запустить участок от ЦКАДа до обхода Орехово-Зуево до Нового Уренгоя, который был построен в 2018-м году.

"А потом уже там в 2023 году, для нас вот, самая главная задача, это дойти от северо-восточной хорды, которую строят наши коллеги из Москвы", - сказал Петушенко.

По его словам, это позволит разгрузить коллапсы, которые происходят на трассе М-7 Горьковское шоссе.