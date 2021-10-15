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Рубрика: Экономика

В ПФР рассказали, кто не имеет права на повышение пенсий в возрасте 80 лет

Текст: Василий Кошкин

Граждане, достигшие возраста 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. При этом есть несколько категорий пенсионеров, которых это правило не касается, напомнили в отделении ПФР по Калининградской области.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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Речь идет, в первую очередь, об инвалидах I и II группы. Им повышенная фиксированная выплата осуществляется с даты установления инвалидности.

Еще одна категория пенсионеров, которые не получают повышение фиксированной выплаты, - получатели страховых пенсий по случаю потери кормильца.

"Поскольку повышение пенсии в связи с достижением возраста предусмотрено только для получателей страховых пенсий, гражданам, получающим социальную пенсию по старости, повышение не осуществляется", - пояснили в ПФР.

При этом они имеют право переоформить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости, если она после перерасчета будет выше.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Отмечается, что в остальных случаях перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в беззаявительном порядке. Повышенная выплата назначается со дня достижения возраста 80-ти лет.

В 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044,48 рубля. Таким образом, люди, достигшие 80 лет, получают 12 088,96 рубля.

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